Gewaltiger Feuerball auf A2 im Ruhrgebiet! Riesen-Rauchwolke über Autobahn

Dramatische Szenen auf der A2 im Ruhrgebiet am Mittwochabend (8. Oktober). Aus bisher ungeklärter Ursache ging kurz nach 22 Uhr ein weißer BMW auf der Autobahn bei Herten in Flammen auf.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle. Schon von weitem konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchwolke sehen, die über der A2 im Ruhrgebiet aufstieg. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Oberhausen komplett gesperrt werden.

Auto geht auf A2 im Ruhrgebiet in Flammen auf – Fahrer reagiert sofort

Der Fahrer des Wagens hatte den Wagen noch geistesgegenwärtig auf den Seitenstreifen gelenkt und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. „Es hat keine Person Schaden genommen“, konnte eine Sprecherin der Polizei Münster beruhigen.

Die Feuerwehr konnte sich deshalb auf das Löschen des Wagens konzentrieren, der komplett in Flammen aufgegangen war. Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften schließlich, den gewaltigen Feuerball zu löschen.

Die Feuerwehr kämpft auf der A2 im Ruhrgebiet gegen die Flammen. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Polizei ermittelt nach Brand auf A2 im Ruhrgebiet

In der Zeit steckten zahlreiche Autos hinter der Unglücksstelle auf der A2 fest. Doch rund eineinhalb Stunden nach dem Notruf konnte die Polizei die wartenden Fahrzeuge an der Brandstelle vorbeiführen. Nach der Bergung des Fahrzeugs konnte die Sperrung der Autobahn kurz vor Mitternacht komplett aufgehoben werden.

Warum das Fahrzeug auf der A2 im Ruhrgebiet in Flammen aufgegangen war, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Auch am Donnerstagmorgen brauchten Autofahrer auf der A2 im Ruhrgebiet Geduld. Allerdings in Gegenrichtung. So kam es in den frühen Morgenstunden zwischen Dortmund-Mengede und Lünen-Süd in Fahrtrichtung Hannover zu einem Unfall. Dahinter bildete sich im Berufsverkehr ein fünf Kilometer langer Stau. Dieser hat sich mittlerweile allerdings aufgelöst.