Zwischenfall auf der A2 im Ruhrgebiet – deswegen stehen jetzt alle im Stau

Ein technischer Defekt sorgt auf der A2 im Ruhrgebiet bei Gladbeck für massive Probleme. Geplante Asphaltarbeiten konnten nicht abgeschlossen werden, weil das eingesetzte Asphaltmischwerk ausgefallen ist. Ersatz war in der Nacht nicht verfügbar. Daher blieb ein 200 Meter langer Abschnitt unverarbeitet.

Aktuell steht auf der A2 im Ruhrgebiet in Richtung Oberhausen nur eine Spur zur Verfügung. Der dadurch entstandene Stau behindert den Fortschritt erheblich.

Lange Wartezeiten auf der A2 im Ruhrgebiet

Ein Ersatz-Mischwerk wurde mittlerweile organisiert, steckt aber selbst im kilometerlangen Stau fest. Laut dem WDR Verkehrsstudio wird die Baustelle durch den stockenden Verkehr nicht schnell abgebaut werden können. Die Pendler auf der A2 im Ruhrgebiet müssen sich deshalb weiter in Geduld üben.

Die Arbeiten auf der A2 im Ruhrgebiet, sonst Routine, entwickeln sich durch die defekte Maschine zum Ärgernis für Autofahrer. Verkehrsteilnehmer sollten die Strecke nach Möglichkeit meiden.

Laut dem WDR Staumelder knubbelt es sich bereits zwischen Herten und dem Dreieck Bottrop auf neun Kilometern. Autofahrer müssen mit einem Plus von 20 Minuten rechnen (Stand 8.55 Uhr). Bis morgen früh bleibt hier nur ein Fahrstreifen frei und alle Einfahrten auf die A2 sind ab Herten gesperrt. Die Auffahrt Gladbeck-Ellinghorst ist noch bis 19 Uhr dicht, Essen/Gladbeck, Gelsenkirchen-Buer und Herten ebenfalls. Autofahrer brauchen dort zurzeit starke Nerven.

