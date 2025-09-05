A2 im Ruhrgebiet nach Lkw-Unfall voll gesperrt – Kilometerlanger Stau

Auf der Autobahn A2 im Ruhrgebiet hat sich am Freitagmorgen (5. September) ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw ist in die Mittel-Leitplanke gekracht, auf die Seite gekippt und hat seine Ladung verloren.

Der Unfall hat sich auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Henrichenburg und Recklinghausen-Süd ereignet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz.

A2 im Ruhrgebiet: Vollsperrung in Richtung Oberhausen

Durch den Unfall ist der Verkehr auf der A2 im Ruhrgebiet in beide Richtungen beeinträchtigt. In Fahrtrichtung Oberhausen sind alle Fahrspuren gesperrt. Inzwischen haben sich vier Kilometer Stau gebildet. In Fahrtrichtung Dortmund ist ein Teil der Autobahn durch Einsatzfahrzeuge blockiert und nur eine Spur frei. Hier gibt es aktuell drei Kilometer Stau.

+++ Pendler-Horror in NRW: Bahnstrecke im Ruhrgebiet für mehrere Wochen dicht +++

Mehr News:

Zu den Gründen des Unfalls und zu möglichen Verletzten ist noch nichts bekannt. Da sich die Bergung des umgekippten Lastwagens aufwendig gestalten wird, ist damit zu rechnen, dass die Sperrung noch länger andauert.

Wir berichten weiter.

Erst am Mittwoch hatte sich im Ruhrgebiet ein schwerer Unfall ereignet. Das Auto wurde völlig zerstört, doch wie durch ein Wunder konnten alle Insassen das Wrack weitgehend unverletzt verlassen. Dann die Überraschung: Niemand will das Auto gefahren haben! (>>> hier die Einzelheiten)