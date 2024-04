A2 im Ruhrgebiet: Heftiger Lkw-Unfall ++ zwei Personen schwer verletzt ++ Autobahn teilweise gesperrt

Am Dienstagmorgen (9. April) ist es zu einem schlimmen Unfall auf der A2 Richtung Hannover gekommen. Erste Meldungen gingen um 6.44 Uhr bei der Polizei ein. Zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Henrichenburg krachten zwei Lkw ineinander – zwischen ihnen wurde ein Transporter eingeklemmt.

Wie die Autobahnpolizei Münster DER WESTEN bestätigte, wurden die zwei Insassen bereits befreit und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide seien schwer verletzt, auch Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Zusätzlich war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

A2 im Ruhrgebiet: Gesperrte Autobahn sorgt für kilometerlangen Stau

Aufgrund des Unfalls wurde die A2 in Richtung Hannover komplett gesperrt, wodurch es zwischenzeitlich zu einem Stau von rund zehn Kilometern kam. Der Verkehr wurde über das Kreuz Recklinghausen abgeleitet. Inzwischen ist eine Spur wieder freigegeben und der Stau beläuft sich auf rund fünf Kilometer, wie die Staukarte des WDR zeigt.

Die Teilsperrung soll aber voraussichtlich noch bis 12 Uhr bestehen bleiben. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt.

In der Gegenrichtung ist es in der Nähe bereits im Januar zu einem tödlichen Unfall gekommen (mehr dazu hier). Zudem gab es Ende März auf der A2 nahe Dortmund einen heftigen Massen-Crash (Infos in diesem Artikel).

Wir berichten weiter.