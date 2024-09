A2 in NRW: Heftiger Unfall! Autofahrer schwer verletzt ++ Hubschrauber gelandet

Schlimmer Auffahrunfall auf der A2 in NRW mit einem Schwerverletzten!

Auf der A2 von Dortmund nach Hannover hat es zwischen Bönen und Hamm ordentlich gekracht. Die Fahrbahn ist zurzeit komplett gesperrt und es staut sich. Zum Unfallhergang kann die Dortmunder Polizei gegenüber DER WESTEN noch keine genauen Angaben machen.

A2 in NRW: Unfall mit einem Schwerverletzten

Gegen 17.20 Uhr ging die Meldung bei der Polizei über den heftigen Unfall auf der Autobahn A2 ein. Dort muss ein Kastenwagen in eine Lkw hineingekracht sein. Dabei wurde der Wagen wie eine Ziehharmonika zusammengequetscht, wie auf Fotos zu sehen ist.

Der Fahrer sei laut aktuellem Stand der Dortmunder Autobahnpolizei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war auf der Fahrbahn gelandet. Ob dieser den Mann ins Krankenhaus flog, ist unbekannt.

Auf der A2 in NRW gab es einen heftigen Zusammenstoß zwischen einem Kastenwagen und einem Lkw. Foto: Fernandez / News4 Video-Line

Aktuell ist die Fahrbahn Richtung Hannover komplett gesperrt. Laut WDR-Staukarte staut es sich vor Bönen bereits auf vier Kilometer (Stand 19.45 Uhr), Autofahrer müssen 30 Minuten extra einberechnen. Die Polizei will auf Twitter durchgeben, wenn sie einen Fahrstreifen freigeben wird, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Mit Stand 20.00 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder frei, die Räumung der Fahrbahnen dauert aber noch an.

A2 in NRW: Gleich zwei Unfälle hintereinander

Nun kommt auch noch eine weitere Unfallmeldung auf der Autobahn A2 in NRW rein. Von Hannover aus Richtung Dortmund und umgekehrt soll sich zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz eine ungesicherte Unfallstelle befinden – und zwar auf allen Fahrstreifen! Autofahrer sollten auf der A2 aktuell vorsichtig fahren. Mit Stand 20.30 Uhr hat sich das Problem allerdings wieder erübrigt.