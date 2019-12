A2: Schlimmer Unfall auf Rastplatz! Mann rast gegen Betonpfeiler – als die Polizei kommt, wird DAS klar

Gelsenkirch. Heftiger Crash auf einem Rastplatz der A2 bei Gelsenkirchen!

Was war geschehen? Der Fahrer eines Transporters ist in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr von der A2 in Richtung Hannover auf den Rastplatz „Resser Mark“ abgefahren. Der 44-Jährige wollte dort eine Pause einlegen.

A2: Heftiger Unfall auf Rastplatz bei Gelsenkirchen

Dann passierte das Unglück: Der Mann kam mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und raste gegen einen Betonpfeiler. Durch die Wucht kippte dieser um.

In zweifacher Hinsicht war es aber Glück im Unglück: Zum einen wurde der Mann nicht schwerer verletzt und – wie alarmierte Polizisten schnell merkten – der Mann war sehr betrunken. Die Beamten rochen sofort, dass der 44-Jährige Alkohol getrunken hatte.

Unfallfahrer sehr betrunken – Polizisten riechen Alkohol schon von Weitem

Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,78 Promille. Nicht auszudenken, was auf der A2 noch alles hätte passieren können.

Die Polizei zog den betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr und nahm ihn mit zur Wache. Dort musste der Mann sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. (jg)