A2 in Richtung Dortmund: Medizinischer Notfall! Lkw-Fahrer fährt gegen Leitplanke

Was für ein beängstigender Zwischenfall auf der A2 in Richtung Dortmund! Am Montagmittag (14. November) war hier ein Sattelzug an der Grenze zu Niedersachsen unterwegs, als der Autobahnpolizei etwas Merkwürdiges an dem Wagen auffiel.

Der Lkw fuhr lediglich mit 30 Kilometern pro Stunde auf der A2 in Richtung Dortmund. Als die Polizei den Fahrer rauswinken wollte, reagierte der jedoch nicht und rammte kurze Zeit später die Leitplanke. Beim Blick ins Fahrzeug ging den Beamten dann ein Licht auf – und sie reagierten sofort.

A2 in Richtung Dortmund: Lkw-Fahrer erleidet medizinischen Notfall

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Autobahn in Höhe Bad Eilsen (Niedersachsen) und Veltheim, Porta Westfalica. Ein polnischer Sattelzug war dort in Fahrtrichtung Dortmund zur Mittagszeit und bei vollkommen klarer Sicht mit nur 30 Sachen unterwegs.

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei gab dem Fahrer von hinten ein Zeichen, dass er anhalten sollte. Der Aufforderung kam dieser jedoch nicht nach. Als dann auch ein zweiter Streifenwagen das Anhaltezeichen von vorne gab, stoppte der Wagen – allerdings nicht ohne Zwischenfall.

Denn der Fahrer rollte mit dem Lkw noch bis in die Mittelleitplanke hinein und blieb dann erst stehen. Die Polizeibeamten öffneten die Tür des Führerhauses und bemerkten dann, was los war. Der 39-jährige Fahrer hatte offensichtlich einen medizinischen Notfall erlitten und war überhaupt nicht mehr fahrtüchtig.

Lkw-Fahrer erleidet Herzinfarkt während der Fahrt

Die Beamten riefen sofort einen Rettungswagen dazu, der den 39-Jährigen ins nächste Krankenhaus brachte. Gegenüber DER WESTEN äußerte ein Sprecher der zuständigen Polizei Bielefeld den Verdacht, der Fahrer könne während der Fahrt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben – oder auch beides. Eine genaue Diagnose sei allerdings noch nicht bekannt.

Klar ist, dass sich der Patient außer Lebensgefahr befindet. Während des Noteinsatzes auf der Autobahn war diese noch für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei konnte währenddessen den Unfall aufnehmen.