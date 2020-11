A2 bei Hamm: Schwerer Unfall mit sechs Fahrzeugen – fünf Menschen verletzt

Hamm. Schwerer Unfall auf der A2 bei Hamm!

Am Freitag kam es dort gegen 13.50 Uhr zu einem Unfall auf der A2 bei Hamm mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN.

A2 bei Hamm: Schwerer Auffahrunfall – fünf Verletzte

Noch sind nicht alle Details geklärt. Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass ein Lkw wohl einen Reifen verloren habe. Daraufhin kam der Laster zum stehen, woraufhin die überraschten Folgefahrzeuge aufeinander auffuhren, darunter ein Wohnmobil.

Laut Polizeisprecher wurden dabei fünf Personen verletzt, eine davon schwer.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle aktuell über den linken Fahrstreifen geleitet. Laut Polizei könnten die Einschränkungen noch bis in die frühen Abendstunden gegen 17.30 Uhr oder 18 Uhr andauern. (at)