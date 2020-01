A2: Polizei stoppt Schweinetransporter bei Dortmund – wie der Fahrer reagiert, ist eine Frechheit

A2: Am Montag stoppte die Polizei einen überladenen Schweinetransporter. (Symbolbild)

Kamen / Bergkamen. Schweinerei auf der A2 bei Kamen/Bergkamen (NRW)!

Am Montag fiel der Polizei gegen 8.50 Uhr ein Tiertransporter auf, der sehr überladen wirkte. Daraufhin lotste die Autobahnpolizei den Lkw nach Bönen (NRW), um sein Gewicht mit einer Lkw-Waage zu überprüfen. Das Ergebnis: Der Transporter war mehr um mehr als 4,6 Tonnen überladen.

A2: Transporter hat zu viele Schweine geladen

Auf drei Etagen verteilt transportierte der Lkw mehrere Exemplare einer dänischen Schweinerasse. Als die Polizisten den aus Petershagen stammenden Fahrer (47) auf seinen überladenen Laster ansprachen, zeigte sich dieser jedoch wenig beeindruckt.

Aber damit nicht genug: Der Mann konnte nicht einmal eine gültige Berufskraftfahrer-Qualifikation vorweisen! Aus Mitleid mit den Tieren, deren Aufenthalt in dem Transporter nicht unnötig verlängert werden sollte, dürfte der 47-Jährige seine Fahrt nach Gelsenkirchen fortsetzen.

Gegen ihn und Inhaber der Transportfirma wird nun ermittelt. Die Polizei vermutet, dass der Spediteur durch die Überladung Zeit und Personal sparen und somit auf illegale Weise höhere Profite erzielen wollte. Sollte das zutreffen, droht ihm die „Einzeihung von Tat-Erträgen“ in Höhe der eingesparten Frachtkosten – in diesem Fall rund 1150 Euro. (at)