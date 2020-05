A1: Zwei Unfälle kurz nacheinander ++ Mann lebensgefährlich verletzt ++ Hubschrauber landet auf Fahrbahn

Schwerte/Hagen. Am Dienstagnachmittag kam es auf der A1 gleich zu zwei schweren Unfällen. Zuerst krachte es um 13.30 Uhr auf der A1 bei Schwerte in Höhe der Raststätte Lichtendorf-Süd in Richtung Bremen.

Dort kam ein Lkw am Ende einer Baustelle nicht rechtzeitig zum Stehen und schob drei Pkw ineinander. Der stand anschließend quer auf der Fahrbahn. Alle Spuren mussten bis 17 Uhr gesperrt werden.

A1: Zweiter Unfall eine Stunde später

Es bleib bei einem Sachschaden. Verletzt hat sich dabei zum Glück niemand.

Dann krachte es erneut auf der A1 im Rückstau des ersten Unfalls – diesmal mit einem schlimmeren Ausgang. Laut der Polizei Dortmund ging der Notruf um 13.25 Uhr ein.

Auf der A1 kam es am Dienstag zu langen Staus. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Grube

Zwischen Hagen-Nord und dem Westhofener Kreuz fuhr der Pkw eines am Ende eines Staus auf den anderen auf. Laut Polizei bremste ein 54-Jähriger aus Bonn sein Auto auf dem rechten Fahrstreifen. Das übersah ein Fahrer (51) aus Freudenberg. Er fuhr auf den Wagen des Bonners auf, warum, ist unklar.

Der 54-Jährige verletzte sich lebensgefährlich, sodass ein Hubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus fliegen musste. Der 51-Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.

Gegen 16.10 Uhr wurde die Vollsperrung auf der A1 wieder aufgehoben. Die rechte Fahrspur ist allerdings immer noch gesperrt. Laut dem WDR-Stauradar staute es sich auf mehr als zehn Kilometern. (ldi)