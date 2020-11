A1 bei Unna: Am Samstag hat sich ein schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn ereignet.

A1 weiterhin zum Teil gesperrt! Lkw-Fahrerhaus bohrt sich in Leitplanke – Polizei hat üblen Verdacht

Ein Lastwagen raste am Samstag beim Autobahnkreuz Dortmund/Unna nach einem Reifenplatzer in die Leitplanke und kippte um. Das hat Teilsperrungen und Einschränkungen auf der A1 auch am Montag zur Folge.

Die Bergung auf der A1 von tonnenweise Früchten zog sich am Wochenende stundenlang hin.

A1 bis Montag gesperrt! Schwerer Unfall

Wie die Polizei berichtet, ist der Lastwagen mit der Fahrerkabine gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Der Lkw war bei Unna den Angaben zufolge vermutlich wegen eines Reifenplatzers verunglückt. Der 44 Jahre alte Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die A1 bei Unna ist noch gesperrt. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Der Lkw wurde über die Fahrbahn geschleudert und blieb anschließend quer liegen. Dabei verlor der Wagen zahlreiche Kisten Obst. Die Kakis haben sich auf der kompletten Fahrbahn verteilt und müssen nun von den Einsatzkräften beseitigt werden.

-------

Weitere News aus der Region:

A3 in Köln: Horror-Unfall in NRW! Betonplatte fällt auf Auto – Identität der Toten nun geklärt

Ruhrgebiet: Im Pott liegt die unattraktivste Stadt Deutschlands – es ist nicht Gelsenkirchen!

NRW: Schrei-Eklat im Landtag! SPD-Mann von Armin Laschet beleidigt

----------

A1: Lkw-Fahrerhaus bohrt sich in Leitplanke

Zunächst war die Strecke zwischen Unna und Kamen voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es bildeten sich lange Staus. Die Bergungsarbeiten zogen sich über Stunden, auch weil Kraftstoff in größeren Mengen ausgelaufen war.

Während die rechten und mittleren Fahrstreifen in beide Richtungen nach und nach wieder freigegeben werden konnten, blieben die jeweils linken Spuren auch am Sonntag wegen der stark beschädigten Mittelplanken noch weiter gesperrt. Die Reparaturarbeiten würden am Montag beginnen, hieß es.