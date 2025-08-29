Mann verbrennt nach Unfall auf A1 in NRW – Polizei steht vor einem Rätsel

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Freitag (29. August) auf der A1 in NRW. Nach Angaben der Kölner Polizei ist der Fahrer eines Alfa Romeo mit dänischen Kennzeichen kurz nach Mitternacht auf der A1 bei Blankenheim (Kreis Euskirchen) verunglückt.

Ein Autofahrer (49) alarmierte gegen 0.15 Uhr die Polizei, nachdem er ein Feuer in einer Böschung neben der A1 in NRW gesehen hatte. Für den Fahrer am Steuer des Alfa Romeo sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Tödlicher Unfall auf A1 in NRW

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand und entdeckte auf dem Fahrersitz die verbrannte Leiche. Um wen es sich dabei handelt, ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei konnte das Opfer noch nicht identifiziert werden.

Auch waren die Einsatzkräfte unsicher, ob es womöglich noch weitere Unfallopfer geben könnte. Deshalb forderte die Polizei einen Hubschrauber an, um die Umgebung neben der A1 in NRW mit einer Wärmebildkamera abzusuchen. Die Suche blieb allerdings ohne Ergebnis.

Polizei bittet nach Unfall um Hilfe

Wie es zu dem tragischen Unglück auf der Autobahn bei Blankenstein kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hatte die A1 Richtung Saarbrücken und Dortmund für die Unfallaufnahme in der Nacht gesperrt. Bislang gehen die Ermittler von einem Unfall ohne Fremdbeteiligung aus.

Bei der Aufklärung des Unglücks und der Identifizierung des Opfers bitten die Behörden nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Du hast den Unfall auf der A1 in NRW gesehen oder dir ist eine auffällige Fahrweise des Verunglückten aufgefallen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.