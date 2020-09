A1: Totalschaden! Ferrari-Fahrer (25) verliert Kontrolle über Sportwagen – drei Verletzte

Auf der A1 krachte es in der Nacht zu Samstag ordentlich. Der Ferrari hat einen Totalschaden.

am 26.09.2020 um 11:37

Hagen. Heftiger Unfall in der Nacht auf der A1 bei Hagen!

Kurz nach der Anschlussstelle Volmarstein in Fahrtrichtung Köln auf der A1 verlor ein Fahrer (25) aus Wuppertal aus bisher ungeklärter die Kontrolle über seinen Ferrari.

A1: Ferrari verliert Reifen auf Fahrbahn

Der Sportwagen geriet auf der regennassen Fahrbahn der A1 ins Schleudern, touchierte einen Lkw und krachte anschließend in die Mittelschutzplanke.

Nach dem Unfall auf der A1 ist dieser Ferrari GTC4 Lusso komplett hinüber. Kostenpunkt: ca. 260.000 Euro. (Symbolbild) Foto: imago images / Revierfoto

Hinter ihm fuhr ein Audi-Fahrer, der die Unfallstelle zu spät sah. Auch er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wegen eines herumliegenden Reifens des Ferraris landete das Auto in einem Straßengraben.

Fahrer und Beifahrer aus dem Ferrari und der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei Dortmund wurden die drei Verletzten durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

A1: Sperrungen in beide Fahrtrichtungen

Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Doch eins ist sicher: Der Ferrari hat einen Totalschaden. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf der A1 aufgenommen.

Die A1 war kurz nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bis 7 Uhr morgens hielt die Sperrung in Fahrtrichtung Köln an. Später war nur noch ein Fahrstreifen nicht befahrbar. Seit 9 Uhr sind alle Fahrbahnen wieder freigegeben. (ldi)