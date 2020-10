A1: Baby bei Unfall gegen Windschutzscheibe geschleudert – was dann rauskommt, macht fassungslos

Münster. Auf der A1 bei Münster in NRW hat es einen schrecklichen Unfall gegeben. Dabei wurde unter anderem ein acht Monate altes Baby schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen kam es zu dm Unfall in NRW auf der A1. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 34-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Bremen unterwegs.

A1: Schrecklicher Unfall bei Münster

Aus ungeklärter Ursache fuhr der Wagen zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und Greven auf das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Lkw auf.

Alle fünf Insassen des auffahrenden Autos wurden schwer verletzt, darunter der Säugling.

Baby war ohne Kindersitz transportiert worden

Besonders schockierend: Das Baby wurde auf der Rückbank ohne Kindersitz transportiert, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Die beiden anderen Mitfahrer auf der Rückbank waren ebenfalls nicht angeschnallt. Ein vorbeifahrender Ford wurde durch Trümmerteile beschädigt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn war für knapp zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Es kam zu einer Staubildung mit einer Länge von mehreren Kilometern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ob es weitere Ermittlungen wegen des fahrlässigen Transports des Babys gibt, ist bisher nicht bekannt. (fb)