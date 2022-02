Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

A1 in NRW: Vollsperrung am Mittwoch – zahlreiche Pendler am frühen Morgen betroffen

Nach einem Lkw-Brand auf der A1 bei Greven (NRW) in der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr über Stunden Löscharbeiten leisten. Zeitweilig war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Dabei hatte sich die Ladung des Lkw mit dem Löschwasser und ausgelaufenem Diesel vermischt – eine gefährliche Mixtur! Diese muss jetzt wieder entfernt werden. Darum wird die A1 in NRW am Mittwoch an der betroffenen Stelle wieder komplett gesperrt.

A1 in NRW: Vollsperrung am Dienstag – Lkw stand stundenlang in Flammen

Am Dienstag gegen 1.00 Uhr in der Früh war ein Lkw auf der A1 zwischen Greven und Münster-Nord in Fahrtrichtung Dortmund aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten. Das mit Desinfektionsmittel beladene Fahrzeug musste über mehrere Stunden von der Feuerwehr gelöscht werden, da die leicht entflammbare Ladung immer wieder aufloderte. Während der Löscharbeiten wurde die Strecke über längere Zeit komplett gesperrt.

Das ist die Bundesautobahn A1:

verläuft von Heiligenhafen an der Ostsee über Lübeck, Hamburg, Bremen, Dortmund, Köln, Trier nach Saarbrücken

drittlängste Autobahn in Deutschland nach der A7 und A3

Strecke zwischen Heiligenhafen und Hamburg wird „Vogelfluglinie“, von Lübeck ins Ruhrgebiet „Hansalinie“ genannt

ist 774 Kilometer lang

die heutige A1 basiert auf Planungen aus der Zeit der Weimarer Republik

Der Wagen war komplett ausgebrannt und stand noch bis in die Morgenstunden in Flammen. Immer wieder mussten Tanklöschfahrzeuge hin und her pendeln, um genügend Löschwasser herbeizuschaffen.

Am Mittwoch wird die A1 in Greven (NRW) erneut gesperrt! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Lkw retten, die brennende Flüssigkeit war jedoch auf die Fahrbahn gelaufen und hatte sich dort mit der Löschflüssigkeit und ebenfalls ausgelaufenem Diesel vermischt. Diese Mixtur lief dann eine Böschung hinab und muss nun entfernt werden.

A1 in NRW: Vollsperrung am Mittwoch – um DIESE Uhrzeit geht es los

Dafür wird am Mittwoch ein Bagger mit einem Kram hinauf zur Böschung gehoben. Der soll das verunreinigte Erdreich abtragen, wie die Autobahn GmbH bekannt gibt. Das könnte einige Stunden in Anspruch nehmen. Los geht es um 6.00 Uhr morgens. Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein andauern.

Dafür wird dann wieder die komplette Fahrbahn gesperrt, erneut zwischen Greven und Münster-Nord in Fahrrichtung Dortmund. Pendler sollten sich vorher informieren, wie sie die Stelle umfahren können. (dpa/mbo)