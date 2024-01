A1 in NRW vollgesperrt – Flugzeug stürzt neben Autobahn ab

Tragisches Unglück am Donnerstagnachmittag (25. Januar)! In unmittelbarer Nähe zur A1 kam es am Donnerstag zu einem heftigen Unfall. Wie ein Sprecher der Polizei Steinfurt gegenüber DER WESTEN bestätigte ist ein Ultraleichtflugzeug zwischen Lotte (NRW) und Osnabrück abgestürzt.

Die A1 ist zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Sperrung hält voraussichtlich bis tief in die Nacht an.

Neben A1 in NRW: Not-Landung von Pilot

Nach Angaben der Polizei war der 71-jährige Pilot des Kleinflugzeugs im Landeanflug auf den Flugplatz Osnabrück-Atterheide, als er plötzlich die Kontrolle über das Flugzeug verlor. Bei seiner Notlandung streifte er eine Hochspannungsleitung sowie einen Baum und landete letztendlich im Grünbereich direkt neben der A1.

Wie durch ein Wunder konnte der Pilot den Flieger mit nur leichten Verletzungen wieder verlassen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Insassen habe es laut der Polizei nicht gegeben.

A1 bis in die Nacht vollgesperrt

Die A1 war von dem Absturz zwar nicht direkt betroffen, doch für die Unfallaufnahme musste die Autobahn dennoch in beiden Richtungen gesperrt werden. „Die #A1 ist nach einer Notladung eines Flugzeugs neben der Autobahn zwischen #Osnabrück-Nord und #Osnabrück-Hafen in beiden Fahrtrichtungen #vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Nacht andauern, da Stromleitungen beschädigt wurden und überprüft werden“, heißt es auf „X“ (ehemals Twitter) von Autobahn Westfalen. Autofahrer werden hier auf dem Laufenden über die Sperrung gehalten.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegen Abend bildete sich kilometerlanger Stau in beide Richtungen, doch das ist noch nicht alles. Aufgrund der beschädigten Oberleitung musste die benachbarte Bundesautobahn 1 ebenfalls gesperrt werden. Gegenüber DER WESTEN erklärte der Polizeisprecher, dass die Instandsetzung noch mehrere Stunden andauern würde.

Noch mehr News:

Experten sollen nun herausfinden, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde hinzugezogen.