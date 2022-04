Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

A1 in NRW: Geisterfahrer stirbt bei schwerem Unfall ++ Autobahn stundenlang gesperrt

Tödlicher Unfall auf der A1 in NRW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Ein Geisterfahrer (40) ist auf der Autobahn bei Blankenheim im Kreis Euskirchen am späten Donnerstagabend gegen 23.38 Uhr tödlich verunglückt. Die A1 in NRW musste in beide Richtungen gesperrt werden.

A1 in NRW: Geisterfahrer rast vor Lkw – Auto überschlägt sich

Die Polizei Köln teilte mit, dass der der 40-Jährige falsch auf die A1 in NRW aufgefahren war und Richtung Süden raste. Nahe Blankenheim krachte der Geisterfahrer dann frontal in einen Lkw.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen überschlug sich das Fahrzeug und krachte gegen die Mittelschutzplanke. Dabei wurde der Fahrer aus seinem Auto geschleudert. Für den Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen - er war sofort tot. Es gebe eindeutige Hinweise darauf, dass das Todesopfer aus suizidalen Absichten gehandelt haben, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die A1 in NRW ist nach einem tödlichen Unfall gesperrt. (Symbolbild) Foto: Lukas Schulze / dpa

Der Fahrer (53) des Lkw erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Tödlicher Unfall auf der A1 in NRW – Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls mit dem Lkw wurde der Pkw förmlich zerrissen. Der Motorblock des Wagens schleuderte auf die Gegenfahrbahn der A1.

Deshalb musste die Autobahn in beide Richtungen für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung dauerte noch bis in den Nachmittag hinein an (ak mit dpa)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.