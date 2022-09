A1 in NRW gesperrt: 2. Unfall nach Lkw-Brand – Rettungskräften bietet sich schauriger Anblick auf Ladefläche

Vollsperrung auf der A1 in NRW!

Am Westhofener Kreuz in Richtung Köln ist auf der A1 ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn in NRW ist noch für Stunden gesperrt.

Tatsächlich war es kein Unfall, denn die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Gegen 7 Uhr früh war in einem Lkw auf der Autobahn A1 zwischen Schwerte und Westhofener Kreuz in Fahrtrichtung Köln ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt.

So bildest du die Rettungsgasse richtig:

eine Spur: alle Autos fahren so weit wie möglich nach rechts

bei zwei Spuren fahren alle Autos auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts, auf der linken Spur so weit wie möglich nach links

bei drei Spuren: rechte und mittlere Spur fahren nach rechts, linke Spur fährt nach links

so entsteht zwischen mittlerer und linker Spur eine Gasse, diese sollte mindestens 2,5 Meter breit sein

auf den Standstreifen ausweichen ist ebenfalls immer eine Alternative

auf gar keinen Fall darfst du die Rettungsgasse nutzen, um im Stau schneller voran zukommen

Besonders fies war, dass der Sattelzug mit Rinderhälften beladen war, die teils schwarz verkohlt waren. Die Rettungskräfte mussten diese abladen, nachdem sie das Feuer gelöscht hatten. Nun geht es an die Aufräumarbeiten.

Auf der A1 am Westhofener Kreuz (NRW) ist ein Lkw mit geladenen Rinderhälften in Brand geraten. Foto: VN24, Axel Ruch

A1 in NRW: Vollsperrung und Stau nach Lkw-Brand

Dafür wird die komplette Fahrbahn in Richtung Köln gesperrt und zwar bis mindestens 11 Uhr, wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN betonte. Dann wird die Polizei entscheiden, ob eine Fahrbahn bereits freigegeben werden kann. Zunächst müsse der Streckenabschnitt aber erst auf nachhaltige Schäden untersucht werden.

Zurzeit staut es sich an der Stelle auf zehn Kilometern ab dem Kreuz Dortmund und Unna. Der Verkehr wird im Westhofener Kreuz über die Parallelfahrbahn geleitet. Autofahrer müssen mit einer Verspätung von 45 Minuten rechnen.

Weiterer Unfall auf der A1: Stau nimmt kein Ende

Im auf 20 Kilometer angewachsenen Rückstau hat sich gegen Mittag ein Unfall ereignet. Bei Kamen im Kreis Unna ist ein Auto auf einen Lkw aufgefahren und dabei unter den Sattelzug geraten. Dadurch staut es sich nun noch mehr. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass die Fahrbahn bis 15.00 Uhr geräumt sein könnte.