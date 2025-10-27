LKW-Unglück auf A1 in NRW ++ Autobahn im Berufsverkehr gesperrt ++ Polizei hat dringende Bitte

Schwerer Unfall auf der A1 in NRW am Montagmorgen. Wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, hat ein Lkw-Fahrer im Bereich der Baustelle zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Hamm-Bergkamen aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren.

Der mit Bleistein beladene Lkw kam gegen 5.43 Uhr in Fahrtrichtung Bremen rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und kippte um. Dadurch wurden die verbliebenen beiden Fahrstreifen im Baustellenbereich blockiert. Für die Berufsverkehr auf der A1 in NRW hat das nachhaltige Folgen.

A1 in NRW nach Lkw-Unglück gesperrt

Zuallererst kümmerten sich die angerückten Rettungskräfte um den verunglückten Lkw-Fahrer. Es dauerte eine Weile, bis der Mann aus seinem Fahrerhaus befreit werden konnte. 45 Minuten nach dem Unglück war dies geglückt. Das Unfallopfer wurde gegen 6.30 Uhr im Rettungswagen durchgecheckt. Zum Grad der Verletzungen lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vor.

Aufgrund der schwer zugänglichen Unfallstelle im Baustellenbereich ging die Polizei Dortmund am frühen Morgen davon aus, dass die A1 in NRW Richtung Norden noch stundenlang gesperrt bleiben muss. Hinter der Unfallstelle bildete sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein längerer Stau.

Polizei Dortmund mit dringender Bitte

Die Polizei Dortmund leitete den Verkehr in der Folge ab der Anschlussstelle Hamm-Bergkamen ab. Auch die Autos hinter der Unfallstelle wurden in Gegenrichtung zurückgeführt, damit sie nicht stundenlang hinter der Sperrung ausharren müssen. Autofahrer wurden am Montagmorgen dringend gebeten, die Unfallstelle ab dem Kamener Kreuz weiträumig zu umfahren.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei Dortmund hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.