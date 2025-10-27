Polizei stoppt Auto auf A1 in NRW ++ Zeitgleich schlägt das SEK zu ++ Heftige Funde!

Großeinsatz der Polizei am Sonntagabend in NRW. Nach Informationen von DER WESTEN haben Spezialkräfte (SEK) am Sonntagabend an der A1-Ausfahrt Remscheid ein fahrendes Auto gestoppt und den Fahrer vorläufig festgenommen.

Der Einsatz auf der A1 in NRW war nur die Spitze des Eisbergs. Zeitgleich rückte das SEK zu mehreren Gebäuden in Remscheid aus. Dabei machten die Einsatzkräfte üble Entdeckungen.

SEK-Einsatz auf A1 in NRW

Dieser Einsatz muss von langer Hand geplant worden sein. Zeitgleich schlugen Spezialeinheiten am Sonntagabend an mehreren Stellen in NRW zu. Dabei wurden nach Informationen von DER WESTEN mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

Eine Sprecherin der Polizei Wuppertal bestätigte den groß angelegten Polizeieinsatz auf Nachfrage von DER WESTEN am Montagmorgen. Nähere Details konnte die Polizeisprecherin aufgrund laufender Ermittlungen allerdings noch nicht preisgeben. Einem Reporter der „Bergischen Blaulichtnews“ zufolge soll es sich allerdings um den illegalen Handel mit Kriegswaffen drehen.

Demnach wurde unter anderem eine Werktstatt an der Elberfelder Straße in Remscheid untersucht. Einsatzkräfte öffneten hier eine versteckte Tür mit einer Kettensäge und stießen dabei auf eine große Sammlung an Kriegswaffen. Darunter sollen sich neben Schusswaffen auch Panzerminen und Sprengstoff befunden haben.

Die Polizei stieß bei den Durchsuchungen in NRW auf zahlreiche Waffen. Foto: Bergische Blaulichtnews / Tim Oelbermann

Mehrfamilienhaus in NRW geräumt

Aus Sicherheitsgründen wurde dabei am Sonntagabend ein komplettes Mehrfamilienhaus geräumt. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten an, um die Gefahr der Sprengstoffe zu bewerten.

Zu den Hintergründen der Durchsuchungen liegen noch keine offiziellen Informationen vor. Die „Bild“ spricht von einer international operierenden Band, die europaweit mit Kriegswaffen gehandelt haben soll. Die Razzia soll nicht nur in NRW, sondern auch in anderen Bundesländern stattgefunden haben. Auch Europol-Ermittler waren in Remscheid im Einsatz.