A1 in NRW: Heftige Verfolgungsjagd mit Hubschrauber ++ Fahrer kracht gegen Lkw!

Irre und brandgefährliche Szenen auf der A1 in NRW. In der Nacht zu Donnerstag lieferte sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Audifahrer. Über eine Stunde lang versuchte der Täter zu flüchten – am Ende gab es mehrere Verletzte und massiven Blechschaden.

Dabei war der Auslöser eigentlich ziemlich banal. Die Polizei hatte den Mann beim Telefonieren am Steuer erwischt, wollte ihn anhalten. Doch der gab Vollgas, bretterte erst durch Wuppertal, dann auf die A46 und schließlich auf die A1 in NRW, bevor seine Flucht ein jähes Ende fand.

A1 in NRW: Verfolgungsjagd endet mit Crash und Verletzten

Als die Polizei in Wuppertal einen 24-Jährigen mit Handy am Steuer anhalten wollte, dürften die Beamten noch keine Ahnung gehabt haben, was für ein spektakulärer Einsatz gerade begonnen hat. Ein Mann und eine Frau waren in Wuppertal mit einem Leihwagen mit Hamburger Kennzeichen unterwegs, sollten wegen des Vergehens anhalten. Doch sie entschieden sich für das Gegenteil.

Nach Informationen von DER WESTEN drückte der Fahrer das Gaspedal durch und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Und er gab nicht auf. Mit hoher Geschwindigkeit raste er durch Wuppertal, anschließend auf die A46. Auf der Auffahrt gelang ihm die Flucht zunächst sogar – denn die Polizeistreife crashte, beide Insassen wurden dabei verletzt.

Hubschrauber-Einsatz

Doch dann ging es erst richtig los. Mit weiteren Streifenwagen und einem Hubschrauber machte die Staatsmacht den Fluchtwagen wieder ausfindig. Inzwischen auf der A1 in NRW angekommen, durchbrach der Mann eine Polizeiblockade, rammte einen Streifenwagen, verletzte dabei einen weiteren Beamten und flüchtete weiter.

Am Ende raste er auf einer Auffahrt als Geisterfahrer in einen Lkw und landete im Graben. Die irre Verfolgungsjagd endete mit der Festnahme beider Insassen. Dann erklärte sich auch die Reaktion des Fahrers. Der 24-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Seine Beifahrerin musste ins Krankenhaus.