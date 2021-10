Einen schweren Unfall hat es auf der A1 in NRW am Kamener Kreuz gegeben.

A1 (NRW) war am Kamener Kreuz nach Unfall lange gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Schlimmer Unfall auf der A1 in NRW! Die Fahrbahn am Kamener Kreuz war am Montagabend gesperrt.

In Fahrtrichtung Köln ging zwischen dem Kamener Kreuz und Kamen Zentrum absolut nichts mehr. Auf der A1 in NRW staute es sich bis auf sechs Kilometer.

A1 in NRW: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Ersten Informationen zufolge ist ein Mann mit seinem Sprinter auf zwei Autos aufgefahren und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt.

In den Autos saßen insgesamt sechs Menschen, darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau. Alle wurden ersten Infos zufolge leicht verletzt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Essen: 12-Jähriger fährt mit E-Scooter über Straße und wird von Mercedes erfasst – schwer verletzt

Dortmund: Schockierender Fall! Frau nimmt Tauben mit in ihre Wohnung – dort müssen sie unfassbare Qualen erleiden

Herne: Sexueller Übergriff im Sonnenstudio! Polizei sucht öffentlich nach diesem Täter

Köln: Nach verheimlichter Schwangerschaft – hat diese Frau ihr neugeborenes Baby getötet?

-------------------------------------

Rettungshubschrauber muss lebensgefährlichen Verletzten in Klinik fliegen

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik.

-----------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

-----------------------

Um die Unfallursache ermitteln zu können, musste der Autobahnabschnitt gesperrt bleiben. Am späten Montagabend wurde die Autobahn wieder freigegeben. (fb)

Sturmtief droht

In NRW zeigt sich der Herbst gerade wieder von seiner nassen Seite. Doch jetzt kommen auch noch Gewitter auf uns zu. Worauf du dich gefasst machen musst, erfährst du >>>hier.