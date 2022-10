A1 in NRW: Giftwolke schockt Autofahrer – gefährlicher Einsatz der Feuerwehr!

Schock an der A1 in NRW! Eine große Rauchwolke sorgte am Montagmorgen (31. Oktober) für eine erhebliche Sichtbehinderung.

Die A1 an der Autobahnraststätte Ville Ost bei Köln (NRW) ist wegen einer großen Giftwolke gesperrt, die über die Autobahn wabert. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot und teils in Spezial-Anzügen und Atemschutzmasken vor Ort. Die Einsatzkräfte evakuieren Menschen von dem Rastplatz, die sonst die hochgiftige Luft einatmen könnten.

A1 in NRW: Salzsäure ausgelaufen!

Mit über 100 Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr ging der Einsatz am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr los. Mehrere Passanten hatten bereits über Atemwegsbeschwerden geklagt. Grund dafür soll laut WDR das Leck unter dem Einfüllstutzen des Tanks eines Lasters sein. Dort trat Salzsäure aus.

Zunächst sperrten die Beamten die Autobahn in beide Richtungen zwischen dem Autobahndreieck Erftstadt und Köln-West komplett. Das sorgte bereits für lange Staus. Dann räumten sie auch angrenzende Gehöfte sowie den Rasthof, von dem die Gefahr ausging. Insgesamt wurden 50 Bewohner in Sicherheit gebracht. Ein Fachunternehmen pumpte die Salzsäure aus dem kaputten Tank in ein anderes Fahrzeug um.

Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen auf der Autobahn-Raststätte an der A1 durch eine Schleuse gehen, um sich zu reinigen. Sie sind im Einsatz, da ein Tanklastzug Salzsäure verloren hat. Die Autobahn ist in beiden Richtungen weiträumig gesperrt. Foto: Feuerwehr Hürth/dpa

A1 in NRW: Sperrung noch bis zum Abend

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten und etwaige Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten, um die giftigen Dämpfe nicht ins Haus zu lassen. Bei eventuell auftretenden Fragen können sich Hürther Bürger an das eingerichtete Bürgertelefon unter der Nummer 02233 4601970 wenden.

Mehr Nachrichten:

Die Sperrung der Autobahn wird noch bis etwa 17.00 Uhr andauern. So lange wird der Verkehr ab dem Autobahndreieck Erfttal über die bis dato gesperrte A61 hin zum Autobahnkreuz Kerpen umgeleitet. Ab Türnich geht es allerdings nur auf einem eingeengten Fahrstreifen weiter. Die A61 steht nur für die Dauer der Sperrung der A1 zur Verfügung, so die Autobahn GmbH. Autofahrer sollten daher das Gebiet weiträumig umfahren. (mit dpa)