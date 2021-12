A1: Autobahn-Tragödie! Fahrer erkennt Gefahr zu spät – tot!

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Große Tragödie auf der A1 in Richtung Dortmund!

Dort kam es am Montagmorgen zu einem schrecklichen Autounfall, den ein Fahrer auf der A1 nicht überlebt hat.

A1: Tragischer Unfall auf der Strecke Richtung Dortmund

Für einen 45-jährigen Mann aus Osnabrück kam jede Hilfe zu spät. Wenige Minuten vorher wurde das Opfer in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt.

A1: Tödlicher Unfall auf der Fahrbahn Richtung Dortmund! (Archivbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Gegen 10.25 Uhr hatte sich auf der dreispurigen Autobahn ein Sprinter mit Anhänger quer gestellt. Laut Polizei habe der 45-Jährige das Hindernis zu spät erkannt und konnte somit nicht mehr bremsen. Dabei kollidierte der Mann nicht nur mit dem Lkw, sondern auch mit dem VW Polo einer 57-jährigen Frau.

----------------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

------------------------------------

Bei dem Aufprall wurde der Osnabrücker in seinem Auto eingequetscht und so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihn noch am Unfallort für tot erklären mussten.

+++ Wetter in NRW: Schnee und Frost! Jetzt droht die ultimative Gefahr +++

A1 bis in die Abendstunden gesperrt

Währenddessen wurde die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Laut Polizei ist der Autobahnabschnitt für die Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Davon ist das Autobahnkreuz Münster-Süd und Ascheberg betroffen.

------------------------------------

Weitere Meldungen aus der Region:

Sparkasse in NRW erhöht Preise für Girokonto! DAS müssen Kunden jetzt wissen

Hund in NRW: Herrchen will Vierbeiner loswerden – was er im Tierheim als Grund nennt, ist eine Sauerei

Lotto in NRW: Frau bekommt Gewinn-Nachricht – doch dann beginnt für sie die Hölle

------------------------------------

Der Verkehr wird bis in die Abendstunden am Kreuz Münster-Süd abgeleitet. Es staut sich auf einer Länge von sieben Kilometern. (neb)