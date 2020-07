Auf der A1 bei Hamm erfasste dieser Lkw am späten Montagabend einen Fußgänger, der an der Wucht des Aufpralls starb.

A1: Schrecklicher Unfall – Lkw erfasst Fußgänger, Mann stirbt noch am Unfallort

Hamm. Schrecklicher Verkehrsunfall auf der A1 bei Hamm: Ein Fußgänger wurde von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

A1: Lkw übersieht Fußgänger

Ein 52-Jähriger aus Hamm hielt sich am späten Montagabend gegen 23.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A1 bei Hamm in Höhe der Lippebrücke auf – dann wurde er von einem Lkw erfasst.

Der Lkw-Fahrer, der auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs war, habe den Mann auf der Fahrbahn offenbar zu spät gesehen und konnte nicht mehr ausweichen, so die Polizei Dortmund.

A1: Mann stirbt an Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn bis 1.30 Uhr vollgesperrt. Danach wurde der Verkehr auf den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Warum der Mann sich überhaupt zu Fuß auf der A1 aufhielt, ist laut Polizei Dortmund noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. (kv)