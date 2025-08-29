A1 bei Köln gesperrt ++ Person stirbt bei heftigem Unfall

Auf der A1 bei Köln kam es am Freitagabend (29. August) zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei Köln gegenüber DER WESTEN bestätigte, ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Autofahrer überlebte den Horror-Crash nicht.

In Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Köln-Nord und der Ausfahrt Niehl, fuhr ein Audi-Fahrer auf einen Sattelzug auf, der im Stau stand. Der 43-jährige Pkw-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

A1 bei Köln: Unfall wird untersucht

Während der Unfallaufnahme ist die A1 in Richtung Dortmund gesperrt. Foto-Credit: Patrick Schüller Foto: Patrick Schueller

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und untersucht den tragischen Unfallhergang. Ob der 34-jährige Lkw-Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Nach dem tödlichen Unfall bleibt die A1 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Nord und der Anschlussstelle Niehl derzeit gesperrt. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren. Fahrzeuge, die im Stau stehen, werden zeitnah zum Kreuz Köln-Nord zurückgeleitet. Wie lange die Sperrung andauern soll, ist bisher noch nicht bekannt.

