A1: Mann (21) fährt volltrunken über Autobahn – unfassbar, was die Polizei zwischen seinen Beinen findet

Schlangenlinien auf der A1! In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 21-Jähriger derart unsicher über die Autobahn, dass es gleich mehreren anderen Autofahrern auffiel. Sie meldeten den VW Golf-Fahrer der Polizei Hagen.

Als diese den Mann an der A1 anhielt, bemerkten die Beamten nicht nur den erheblichen Alkoholpegel bei dem Mann, sondern auch noch etwas besonders Unangenehmes.

A1 bei Hagen – Polizei zieht Betrunkenen raus

Gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag steuerte der 21-Jährige seinen VW Golf mehr schlecht als recht über die Autobahn in Richtung Bremen. Er fuhr in Schlangenlinien über die Fahrbahn und zog dabei immer wieder unvermittelt das Tempo an. Das bemerkten auch andere Autofahrer und meldeten den potenziell gefährlichen Verkehrsteilnehmer der Polizei Hagen.

Die konnte das Fahrzeug an der Ausfahrt Hagen-West anhalten und den Fahrer stellen. Als die Beamten in den Wagen hineinsahen, saß da der 21-Jährige alleine drin. Zwischen seinen Beinen hatte er eine leere Sektflasche eingeklemmt. Und offenbar hatte sich der junge Mann auch noch eingenässt, wie die Polizisten bemerkten.

Betrunkener Fahrer komplett verwirrt

Die Polizisten forderten den Fahrer auf, auszusteigen. Doch der geriet gleich so ins Schwanken, dass er sich wieder hinsetzten musste. Er konnte sich nicht artikulieren und wirkte orientierungslos. Auf Fragen, wo er hinwollte oder wieso, konnte er nicht antworten. Weil er so betrunken war, konnte er nicht einmal einen Atemalkoholtest machen. Wie viel Promille wohl in dem Blut des Bonners steckten?

Zu seinem eigenen Schutz nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und ordneten einen Bluttest an. Den Führerschein und das Auto ist der Mann aus Bonn nach seiner Trunkenfahrt auf der A1 jetzt erst einmal los. Dafür bekommt er eine ordentliche Strafanzeige für das Fahren unter Alkoholeinfluss.