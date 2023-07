A1 in NRW: Heftiger Massen-Crash! Zwölf Personen verletzt ++ Fahrbahn gesperrt

Auf der A1 in Richtung Bremen ereignete sich am Mittwochnachmittag (26. Juli) kurz vor der Abfahrt Schwerten ein schlimmer Unfall. Fünf Autos waren am Massen-Crash beteiligt.

Der Unfall auf der NRW-Autobahn verzeichnet laut Angaben der Polizei Dortmund insgesamt zwölf Verletzte – darunter fünf schwer Verletzte.

Im Einsatz sind neben Polizei und Rettungswägen auch ein Rettungshubschrauber zum Transport der Verletzten. Alle Fahrstreifen der A1 in NRW sind weiterhin gesperrt.

Der kilometerlange Rückstau, der sich hinter der Unfallstelle gebildet hat, wird über den Standstreifen abgeleitet. Die Unfallursache ist bislang noch nicht bekannt.

Mehr Infos in Kürze.