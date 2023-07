A1 in NRW: Heftiger Massen-Crash! Zwölf Personen verletzt ++ Fahrbahn gesperrt!

Massen-Crash auf der A1 in Richtung Bremen. Der Unfall am Mittwochnachmittag legt den gesamten Verkehr auf der Autobahn kurz vor Schwerte lahm.

Am Mittwochnachmittag (26. Juli) crashen fünf Autos auf der A1 in NRW ineinander. Der Massenunfall ereignet sich kurz vor Schwerte in Richtung Bremen und fordert insgesamt zwölf Verletzte. Fünf der Opfer erleiden schwere Verletzungen.

Der Unfall verursacht ein Großaufgebot an Rettungskräften und legt den gesamten Feierabendverkehr lahm. Zusätzlich zu zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen wurden zusätzlich die Löschzüge Ergste und Schwerte-Mitte unterstützend herangezogen. Einer der Schwerverletzten musste mit dem Rettungshubschrauber versorgt und abtransportiert werden.

Unfall auf der A1: zwölf Verletzte

Insgesamt zwölf Verletzte. Davon erlitten sieben nur leichte, und fünf schwerwiegendere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegenden Krankenhäusern aus dem Kreis Unna untergebracht. Die meisten der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Massen-Crash so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst entfernt wurden.

A1 in NRW: 12 Personen verletzt bei Massenunfall in der Nähe von Schwerte. Foto: Justin Brosch

Dadurch, dass sich keines der Fahrzeuge durch die Beschädigungen entzündet hat, konnten sich die Einsatzkräfte auf das Sichern der Unfallstelle konzentrieren. Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Mittels einer Drohne und eines 3D-Scanners sollen jegliche Spuren gesichert werden, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können.

Für die Dokumentation des Unfalls bleiben weiterhin vorerst alle Spuren gesperrt. Der kilometerlange Rückstau, der sich hinter der Unfallstelle gebildet hatte, wird bisher über den Standstreifen abgeleitet. Die vor Ort zuständige Polizei ist jedoch zuversichtlich, dass zumindest der rechte Fahrstreifen demnächst wieder freigegeben werden kann.