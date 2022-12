49-Euro-Ticket in NRW: Start verschoben – doch für Kunden kommt es jetzt noch dicker

Das 49-Euro-Ticket in NRW und den anderen Bundesländern ist eigentlich beschlossene Sache. Nur die Frage nach dem Startdatum ist noch offen. Dabei wird der Nachfolger des 9-Euro-Tickets von vielen Reisenden sehnsüchtig erwartet. Für Kunden kommt es jetzt allerdings noch dicker.

Während mit dem 49-Euro-Ticket wohl erst frühestens im März oder April 2023 zu rechnen ist, hatte NRW eine eigene Zwischenlösung gefunden. Im September starteten die Verkehrsverbünde eine Sonderaktion für Inhaber eines ÖPNV-Tickets in NRW. Die Tickets können an verschiedenen Tagen im Regional- und Nahverkehr in ganz NRW genutzt werden – und das ohne draufzuzahlen!

49-Euro-Ticket in NRW: Aktion noch bis Jahresende gültig

Mit ihrem Abo-Ticket können Abonnenten noch bis Jahresende an allen Wochenenden, Feiertagen und den NRW-Ferien Bus und Bahn in ganz NRW nutzen. Das jeweilige Abo-Ticket gilt noch an allen Wochenenden im Dezember 2022, an Feiertagen (2. Weihnachtsfeiertag) und in den NRW-Weihnachtsferien bis Ende des Jahres (23. bis 31. Dezember).

Die Aktion gilt in allen Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszügen (S-Bahn, Regionalbahn, Regionalexpress) in der 2. Klasse in ganz NRW den gesamten Tag für beliebig viele Fahrten. Zusätzlich können pro Abo-Ticket inklusive Abo-Inhaber Personen beziehungsweise Fahrräder kostenlos mitgenommen werden:

• zwei Personen (Erwachsener/Kind) und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre)

• zwei Personen (Erwachsener/Kind) und bis zu zwei Fahrräder

Wie geht es weiter?

Dies ist zwar kein direkter Ersatz für das 9-Euro-Ticket, sollte den Fahrgästen aber die Wartezeit auf das 49-Euro-Ticket versüßen. Immerhin können einige Reisende so doch einiges an Geld sparen. Die Aktion endet am 31. Dezember 2022. Doch jetzt wo klar ist, dass die Einführung des 49-Euro-Ticket sich verspäten wird: Verlängert sich die Aktion wohlmöglich oder sind weitere Aktionen geplant?

Mehr News:

DER WESTEN hat bei den Verkehrsverbünden nachgefragt. Der VRR äußert sich so dazu: „Die aktuelle NRW-weite Abo-Aktion wird im VRR am 31.12.2022 enden und nicht verlängert werden. Aktuell sind keine weiteren Kundenaktionen geplant.“ Und auch vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg heißt es: „Wir planen zur Überbrückung der Zeit bis zum Start des Deutschland-Tickets keine anderen Aktionen.“ Beim Westfalentarif gilt die Aktion ebenfalls nur noch bis zum 31. Dezember 2022. Jetzt müssen also alle Reisenden gespannt auf die Einführung des 49-Euro-Ticket warten.