11.11. in Köln – dieses Zeichen sollte alle Jecken beim Karneval in Köln kennen

Es wird wieder geschunkelt, gesungen und gelacht! Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die Karnevals-Saison in Köln, Düsseldorf und Co. Der Beginn der fünften Jahreszeit wird in den Karnevals-Hochburgen am Rhein traditionell feuchtfröhlich gefeiert.

Für viele ist der 11.11. eines der ganz großen Highlights der Glückseligkeit. Doch es gibt auch Schattenseiten des bunten Treibens. Mit wachsendem Alkoholpegel schlägt so mancher Jecke über die Strenge. Manche werden aggressiv und andere lassen sich ihren Konsum rückwärts durch den Kopf gehen.

Jedes Jahr kommt es aber auch zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und auch Vergewaltigungen. Eine Initiative kämpft dagegen und bietet Zufluchtsorte und eine Telefonhotline am 11.11. in Köln an. Ihr Zeichen und die damit verbundene App sollten alle Jecken kennen.

11.11. in Köln: Sicherheit für Frauen, Mädchen und queere Personen

„Übergriff oder sexuelle Belästigung erlebt? EDELGARD ist für dich da“ – mit dieser Slogan machte das Projekt Edelgard in der Woche vor dem 11.11. in Köln per Leuchtreklame auf sich aufmerksam. Die Initiative bietet nicht nur zahlreiche sichere Anlaufstellen in der Stadt, sondern ist zum Karnevalsbeginn auch mit zahlreichen mobilen Teams an Feier-Hotspots unterwegs.

Du erkennst die Edelgard-Beraterinnen an ihren orangenen Warnwesten und ihrem Zeichen auf Fahnen, Beuteln oder Buttons. Das Symbol besteht aus einer Person mit langen blonden Haaren, rot geschminkten Lippen, einem schwarzen Rollkragen-Oberteil und einer Lanze in der Hand:

So sieht das „Edelgard.-Logo aus. Foto: Stadt Köln

Warum Edelgard?

Der Name Edelgard steht dabei für „die Schützende“, die „stolz und selbstsicher eine Lanze für die Sicherheit von Queers, Frauen und Mädchen“ breche. „Wir wollen, dass alle Menschen sich zu jeder Tages- und Uhrzeit sicher und angstfrei in unserer Stadt bewegen können“, eklären die Verantwortlichen des Projekts und weiter: „Wir wollen, dass sie shoppen, feiern, Bahn fahren und ihr tägliches Leben selbstbestimmt gestalten können.“

Du erreichst das Projekt Edelgard am 11.11. in Köln zwischen 10 und 1 Uhr nachts unter der Nummer: 0221 221 277 77. Die Stadt Köln ermuntert alle Menschen auch außerhalb des Karnevals anzurufen, wenn sie:

verunsichert sind

sich bedroht fühlen und Unterstützung brauchen

einen sexuellen Übergriff beobachtet haben und Rat möchten

sexuell belästigt, genötigt oder vergewaltigt worden sind

Zusätzlich arbeitet die Stadt auch mit zahlreichen Bars, Museen und Co. zusammen, um Safe-Spaces für Betroffene sexualisierter Gewalt zu schaffen. Viele Angestellte wissen beim Codewort-Hilferuf „Ist Luisa hier?“ Bescheid und können diskret Hilfe anbieten. Zudem wird am Heumarkt erstmals die Sicherheits-App „Guardy“ eingesetzt, wo Jecken per Knopfdruck Hilfe rufen können.

All das, damit alle Jecken am 11.11. in Köln sicher feiern können. Also: Passt aufeinander auf!