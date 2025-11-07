Zittern vor dem 11.11. in Köln – so wird das Wetter zum Karnevals-Start: „Typisch November“

Zum Start des neuen Monats präsentiert sich das Wetter in NRW mal so gar nicht typisch für einen November. Statt nasskaltem Wetter und tiefgrauem Himmel grüßt in der ersten Novemberwoche eine strahlende Sonne von oben. Dabei stiegen die Werte am Donnerstag (6. November) auf über 19 Grad in NRW.

Doch Richtung Wochenende gehen die Temperaturen deutlich runter. Dabei setzt auch wieder Regen ein. Müssen sich Jecken zum Start der Karnevals-Saison am 11.11. in Köln und Düsseldorf also doch wieder auf reichlich mieses Wetter einstellen?

Wetter am 11.11. in Köln: „Typisch November“

Reichlich bedeckt, immer wieder Sprühregen bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Am Sonntag (9. November) ist nicht mehr viel vom glänzenden Wetter der ersten November-Tage in NRW übrig geblieben. Zwar sollen die Temperaturen im Verlauf der Woche noch einmal deutlich steigen. Doch am 11.11. dürfte das Thermometer nur mit Mühe in den zweistelligen Bereich klettern.

„Typisch November, viel grau, wenig blau“, bringt es Dominik Jung („wetter.net„) auf den Punkt. Zwar soll sich mit etwas Glück im Tagesverlauf die Sonne durch die dicke Wolkendecke kämpfen. Aber es sei auch immer wieder mit Nieselregen zu kämpfen.

Jecken sind Kummer gewohnt

Alles in allem ist das eine Wetter-Prognose, die angesichts der Jahreszeit deutlich mieser hätte ausfallen können. Schließlich muss im Herbst auch schon mal mit kräftigem Sturm und Temperaturen um den Gefrierpunkt gerechnet werden. Im Vergleich dazu können die Jecken vor dem Beginn der Karnevals-Saison aufatmen.

Wer sich nicht allzu luftig kostümiert, sollte bei den vorhergesagten Temperaturen also bestens klarkommen. Und der ganz große Regen, er dürfte in diesem Jahr am 11.11. auch nicht herunterkommen. Da kann das bunte Treiben ja beginnen!