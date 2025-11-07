Polizei-Einsatz! Pro-Palästina-Aktivisten besetzen ZDF-Hauptstadtstudio

Aktivisten besetzen am Freitag (7. November) das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort und plant eine Räumung.

Wie „Focus online“ berichtet, hat der Sender den Aktivisten ein Gespräch angeboten, das jedoch vorerst abgelehnt wurde.

Aktivisten besetzen ZDF-Studio

Zwölf Aktivisten verschafften sich nach Informationen von „Focus online“ durch einen offenen Eingang Zugang zum ZDF-Studio an der Straße „Unter den Linden“. Sie ignorierten die Aufforderung, das Gebäude zu verlassen.

Die Demonstranten ließen einen Lautsprecher mit Helium-Ballons unter die Decke des Foyers steigen, aus dem Kinderschreie zu hören sind. Die Lautsprecher sind bislang nicht abgestellt. Nach einiger Zeit verließen die Aktivisten das Gebäude freiwillig in Begleitung der Polizei. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Auf der Straße planen die Aktivisten zeitnah eine Kundgebung.

Demonstranten verteilten Palästina-Flyer

Die Demonstranten verteilten Flyer mit Parolen. So steht laut dem Portal auf dem Flyer: „Gaza ist auch eure Schuld“. Weiter heißt es. „Unsere Rundfunkbeiträge zahlen eure Gehälter, doch sie dienen nicht dem Volk, sondern den Interessen der Herrschenden. Statt deutsche Politiker:innen für ihre Mitschuld an Israels Völkermord verantwortlich zu halten, versuchen staatliche Medien durch Lüge, Hetze und Zensur Konsens für Kriegsverbrechen zu generieren.“

