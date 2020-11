„heute Journal“ (ZDF): Claus Kleber und NRW-Familienminister Stamp liefern sich hitziges Wortgefecht – damit war es noch nicht getan

Wenn wir Klassen teilen, brauchen wir die doppelte Menge an Lehrerinnen und Lehrer. Denn auch den Digitalunterricht muss jemand betreuen. Mein Gespräch mit ⁦@ClausKleber⁩



Corona-Lage an Schulen: NRW-Familienminister will Präsenzunterricht - ZDFheute https://t.co/5It88Pm6b7