Wohngeld Auszahlung September 2025: An diesem Tag ist das Geld auf deinem Konto

Das Wohngeld gehört zu den wichtigsten Sozialleistungen, die es in Deutschland gibt. Der Zuschuss zur Miete wird im Wohngeldgesetz geregelt und ist für Bürger vorgesehen, die ihre Miete wegen eines zu geringen Einkommens nicht alleine bezahlen können. Man kann auch einen Zuschuss für die Kosten selbst genutzten Wohneigentums erhalten.

Erst zu Beginn des Jahres 2023 gab es eine große Wohngeldreform, dadurch haben mehr Bürger Anspruch auf die Sozialleistung und bekommen teilweise auch mehr Geld. Viele werden sich also über die Wohngeldreform gefreut haben. Entscheidend ist für viele aber weiterhin, wann die Auszahlung des Wohngelds im jeweiligen Monat auf dem Konto anfängt.

Wohngeld Auszahlung: Antrag rechtzeitig stellen

Wer Wohngeld bekommen möchte, muss online einen Wohngeldantrag ausfüllen. Dieser wird dann an die Wohngeldbehörde der jeweiligen Stadt oder Gemeinde weitergeleitet. Wie hoch das jeweilige Wohngeld ausfällt, hängt von mehreren Faktoren wie Haushaltsmitglieder oder auch des Einkommens des Antragsstellers ab. Seit der Wohngeldreform kann der Mietzuschuss aber höher ausfallen. Der Wohngeldantrag muss dann nur noch von der Wohngeldbehörde angenommen werden.

Wichtig ist, dass rückwirkende Zahlungen des Wohngelds durch die Wohngeldstelle nur begrenzt möglich sind – meist nur für einen Monat. Übrigens kann man das Wohngeld bei der Auszahlung auch auf das Konto des Vermieters oder einer dritten Person durch die Wohngeldbehörde überweisen lassen. Dies muss aber bereits im Zuge des Wohngeldantrags festgehalten werden. Das Wohngeld wird grundsätzlich für zwölf Monate gezahlt.

Wohngeld Auszahlung: Wann landet das Geld auf dem Konto?

Da das Wohngeld den Empfänger bei der Zahlung der Miete unterstützen soll, muss es pünktlich auf dem Konto sein. Da Mieten in Deutschland meist zum Ende des Vormonats gezahlt werden, muss das Wohngeld von der Wohngeldstelle pünktlich bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Empfängers sein.

Monat Auszahlungstermin Januar 2025 Dienstag, 31.12.2024 Februar 2025 Freitag, 31.01.2025 März 2025 Freitag. 28.02.2025 April 2025 Montag. 31.03.2025 Mai 2025 Mittwoch, 30.04.2025 Juni 2025 Freitag, 30.05.2025 Juli 2025 Montag, 30.06.2025 August 2025 Donnerstag, 31.07.2025 September 2025 Freitag, 29.08.2025 Oktober 2025 Dienstag, 30.09.2025 November 2025 Freitag, 31.10.2025 Dezember 2025 Freitag, 28.11.2025 Januar 2026 Mittwoch, 31.12.2025 Auszahlung Wohngeld 2025

Wer Wohngeld bezieht, hat die Pflicht, die jeweilige Wohngeldstelle über bezugsrelevante Änderungen seiner Lebensverhältnisse rechtzeitig melden. Das geht über einen neuen Wohngeldantrag bei der Wohngeldbehörde. Falls das nicht passiert und der Empfänger einen unberechtigten Vorteil herausgezogen hat, kann es zu Sanktionen oder einer Einstellung der Zahlung des Mietzuschusses kommen.

