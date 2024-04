Cannabis: Wie weit weg vom Spielplatz darf gekifft werden?

Das neue Cannabis-Gesetz, das am ersten April in Kraft getreten ist, erlaubt es Erwachsenen, bis zu 25 Gramm Gras dabeizuhaben. Auch das Kiffen ist unter bestimmten Voraussetzungen in der Öffentlichkeit erlaubt. Vielen Menschen ist aber noch unklar, wann und wo der Cannabis-Konsum gestattet ist.

Wichtig ist dabei vor allem, dass der Jugendschutz beachtet wird. Damit Kinder und Jugendliche nicht mit Cannabis in Berührung kommen, müssen auch Kiffer auf einiges achten. Hier erfährst Du, wo Du kiffen darfst und wo auf keinen Fall.

Cannabis: hier ist es verboten

An erster Selle soll der Jugendschutz stehen. Deswegen ist es auch weiterhin nicht legal, Cannabis an Minderjährige weiterzureichen oder sogar zu verkaufen. Doch damit ist jedoch nicht genug getan: Auch wo man selbst Cannabis konsumiert, sollte gründlich überprüft werden. Von Kindern soll der Stoff nämlich bestmöglich ferngehalten werden.

Das Bundesministerium für Gesundheit teilte unserer Redaktion auf Anfrage mit: „Es wurden Verbotszonen formuliert, bei denen der Gesundheits- und der Kinder- und Jugendschutz im Vordergrund stehen. Das Cannabis-Gesetz enthält genaue Vorgaben für dessen Umsetzung.“

Dazu heißt es auf der Seite des Gesundheitsministeriums: „Kein Konsum in unmittelbarer Nähe von Personen unter 18 Jahren“. Außerdem „kein Konsum in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr; kein Konsum in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie öffentlich zugänglichen Sportstätten.“

Besteht kein Sichtkontakt zu dem Eingang einer Kita, Schule oder eines öffentlichen oder von Kindern genutzten Sportplatzes oder Schwimmbads, darf also gekifft werden. Das gilt auch, wenn man sich näher als 100 Meter an einem solchen Ort aufhält, dieser aber, beispielsweise durch ein anderes Gebäude verdeckt ist.

Lieber auf Nummer sicher

Auch wenn man über eine Entfernung von 100 Metern oder mehr noch eine Schule oder Kita erahnen kann, gilt das als unbedenklich. Das Gesundheitsministerium schreibt dazu: „Eine Sichtweite ist bei einem Abstand von mehr als 100 Metern von dem Eingangsbereich der genannten Einrichtungen nicht mehr gegeben.“

Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann, bevor er sich den Joint anzündet, die sogenannten „Bubatzkarten“ checken. „Bubatz“ ist umgangssprachlich für Cannabis. Diese Karten sind im Internet kostenlos abrufbar und markieren in roter Farbe einen Umkreis von 100 Metern um einen Ort mit Kindern. Zumindest die Großstädte sind mit dem Cannabis-Verzeichnis bereits ausgestattet.