Vor knapp einem Jahr startete Wladimir Putin seine Kriegsoffensive gegen die Ukraine. Diese wehrt sich noch immer weiter. Vor allem die neuen Panzerlieferungen sollen der Ukraine unter die Arme greifen.

Währenddessen treiben Wladimir Putins Russen-Hetzer billige Propaganda weiter an. Diesmal lassen sie kein gutes Haar an Europa.

Putin: Weißwurst mit Würmern?

Putins Propaganda-Maschinen laufen während des Ukraine-Kriegs noch immer munter weiter. Jüngst sorgt ein Ausschnitt aus dem russischen Staatsfernsehen für Aufsehen, in der einer seiner TV-Hetzer, Dmitri Konstantinowitsch Kisseljow, übel gegen den Westen schießt. Dabei spielt er besonders auf die Energiekrise und neuen Regelungen in Europa an. „Die Menschen werden gebeten, sich weniger zu waschen […]. Jetzt müssen sie sogar Insekten fressen“, hetzt Kisseljow im Fernsehen.

Käfer und Würmer ständen nun in Restaurants ganz oben auf der Speisekarte. In Deutschland fiele beispielsweise die Weißwurst der neuen Regelung zum Opfer, so der Putin-Schoßhund. Seit Januar lässt die EU-Kommission Hausgrillen und Käferlarven als Nahrung zu. Zu Pulver gemahlen, dürfen sie in Mengenanteilen bis zu zehn Prozent in Backwaren, Pasta, Soßen oder Fleischersatzprodukten beigemischt werden. Schon seit fünf Jahren sind einige andere Krabbeltiere wie Mehlwürmer und Heuschrecken zugelassen.

Putin: Chaos-Rekrutierung in Russland

Während das russische Fernsehen weiterhin munter gegen den Westen schießt, wird von den eigentlichen russischen Problemen abgelenkt. Moskau räumte mit Blick auf die vielerorts chaotische Mobilisierung von Rekruten im vergangenen Herbst die rechtswidrige Einberufung Tausender Männer ein.

Insbesondere in den ersten Wochen wurden vielerorts chaotische Zustände in den Kreiswehrersatzämtern geschildert. Diese hatten landesweit insgesamt 300.000 Männer für die Front einzogen.