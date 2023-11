Wirbel um Krake bei Greta Thunberg: Geheimbotschaft im Foto?

Greta Thunberg ist ein Medienprofi. Bereits am Anfang ihres Protests gegen den Klimawandel spielten Bilder eine wichtige Rolle. Das Foto der damals noch sehr viel jüngeren Greta vor dem schwedischen Regierungsgebäude, neben sich ein Schild „Skolstrejk för Klimatet“ also „Schulstreik für das Klima“, ging um die Welt. Ebenso ihr Ausruf „How dare you“, den sie in ihrer Rede vor dem UN-Klimagipfel 2019 sagte.

Man sollte meinen, Thunberg kalkuliert ihre Wirkung auf die Öffentlichkeit sorgfältig. Doch nun sorgt ausgerechnet ein kleines Kuscheltier in Thunbergs Instagrampost für heftige Kritik.

Klimaaktivistin Greta Thunberg unter Antisemitismusverdacht

Auf dem Bild, weswegen Thunberg kritisiert wird, sind außer ihr noch drei Klimaaktivisten zu sehen. Sie alle halten Schilder hoch. „This Jew stands with Palestine“ und „Stand with Gaza“ steht dort. Für Aufsehen sorgte aber nicht die Solidaritätsbekundung mit den Menschen in Gaza, sondern ein kleines Kuscheltier, das auf dem Knie einer Aktivistin sitzt. Es ist ein kleiner Oktopus aus Stoff, der traurig in die Kamera schaut.

„Fridays-For-Future-Aktivisten, Greta Thunberg vorne mit dabei, platzieren bewusst eine Krake im Bild. Die Krake ist ein antisemitischer Code für eine vermeintliche jüdische/ zionistische Weltverschwörung & dafür, dass Juden angeblich die Welt & die Medien kontrollieren. Irre!“ schreibt Anna Staroselski, Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft auf der Twitterplattform „X“.

Kuscheltier oder Geheimbotschaft?

Tatsächlich wurde die Krake in der Vergangenheit immer wieder als antisemitisches Symbol, das des „Weltjudentum“, missbraucht. Das knüpft an die Propagandazeitung „Der Stürmer“ der Nationalsozialisten an, die 1938 eine Zeichnung einer als jüdisch dargestellten Krake, die mit ihren Armen die Welt kontrolliert, veröffentlichte.

Ob Thunberg diesen Zusammenhang kannte oder sogar bewusst eingesetzt hat, bleibt offen. Sie entschuldigte sich bereits für das Foto und sagte, sie hätte von der antisemitischen Bedeutung der Krake keine Ahnung gehabt. Das Kuscheltier hat eine weitere Bedeutung: Es ist ein Stimmungs-Octopus. Ein Wendespielzeug, das auf der einen Seite ein frohes, auf der anderen ein verstimmtes Gesicht hat. In den letzten Jahren waren diese Oktopusse ein Trend in den sozialen Medien und in den Kinderzimmern. Thunberg erklärte, es sei ein Mittel für autistische Menschen, ihre Gefühle zu kommunizieren. Thunberg geht offen mit ihrer Diagnose um.