Willy Brandt: SPD erinnert an Kniefall von Warschau – und macht dabei einen Fehler: „Werbeaktion“

Vor 50 Jahren kniete Willy Brandt in Warschau nieder – das Jubiläum hat die SPD für eine besondere Hommage genutzt, an der es aber einen großen Kritikpunkt gibt.

Es war ein Moment für die Ewigkeit: Vor 50 Jahren sank Willy Brandt am Mahnmal für die Toten des Warschauer Ghettos in Polen auf die Knie – eine Geste aus Demut und der Bitte um Vergebung.

Eine halbe Minute harrte der damalige Bundeskanzler mit gesenktem Kopf in dieser Position aus und machte sich damit unsterblich.

Die SPD gedenkt dem Kniefall ihres Kanzlers Willy Brandt dieses Jahr mit einer besonderen Aktion. Doch ein Detail sorgt für Unverständnis und Kritik.

Willy Brandt: Besondere SPD-Aktion zum Kniefall von Warschau

Am 7. Dezember 1970 ging Willy Brandt in Warschau auf die Knie. Mit der berührenden Geste bat der SPD-Kanzler um Vergebung für die Verbrechen der NS-Zeit.

Zum 50. Jubiläum dieser Aktion hat die SPD eine aufwendige Videoinstallation in Warschau aufgestellt. „Wir wollen daran erinnern, was diese Geste für unser Land und unsere Partei bedeutet“, so Generalsekretär Lars Klingbeil zu der Hommage. Doch ein Detail sorgt für Kritik in den sozialen Medien.

---------------------

Das war Willy Brandt:

geboren am 18. Dezember 1913 in Lübeck

er heißt eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm – den Namen Willy Brandt nahm er 1933 an, als er während der NS-Zeit im Exil in Oslo lebte

er kehrte 1945 nach Deutschland zurück, war Korrespondent für skandinavische Zeitungen (berichtete u.a. über die Nürnberger Prozesse)

1949 wurde sein Name offiziell in Willy Brandt geändert

war von 1957 bis 1961 Bürgermeister von Berlin

von 1966 bis 1969 war er Außenminister und Vizekanzler, von 1969 bis 1974 der vierte Bundeskanzler der BRD

er trat im Mai 1974 im Zuge der Guillaume-Affäre als Bundeskanzler zurück

am 8. Oktober starb Willy Brandt in Folge einer Krebserkrankung

---------------------------

Grund ist das Schlussbild des schwarz-weiß Clips, der nur zehn Sekunden dauert. Man sieht Willy Brandt vor dem Mahnmal niederknien – kurz darauf erscheinen in weiß die Worte: „We will never forget“ (deutsch: Wir werden niemals vergessen) und das rote SPD-Logo. Genau diese Sequenz stößt vielen sauer auf.

+++ „Anne Will“ (ARD): Als Moderatorin plötzlich DIESES Thema anspricht, ist Norbert Röttgen erstmal sprachlos +++

Willy Brandt: Erinnerungs-Aktion sorgt für Kritik

So können auf Twitter viele Nutzer nicht verstehen, warum die SPD für das Plakat die englische Sprache nutzt.

Auf dem Twitter-Account des „Vorwärts Verlag“, der die Schlusssequenz in einem Beitrag zeigt, häufen sich kritische Kommentare:

„Steht das dann da auch auf Polnisch?“, schreibt ein Mann.„Selbstverständlich nicht. Durchsichtige, nach innen gerichtete Werbeaktion“, antwortet ein anderer.

„An sich gute Sache, aber: 1.diejenigen, die sich daran erinnern können, hatten Russisch in der Schule. 2. diejenigen, die Englisch gelernt haben, waren damals noch nicht auf der Welt. 3. Kaum einer in Warschau wird etwas damit anfangen können. 4. Kaum einer in Warschau kennt SPD.“

„War die Übersetzung ins Polnische zu teuer? Englisch kommt in Polen bestimmt super an...“

Einige Nutzer werden bei der Erinnerung an Willy Brandt aber auch melancholisch, bezeichnen den Kanzler als „einer der Besten“ und möchten, dass die SPD wieder zu diesen Wurzeln zurück kehrt.

------------------

Mehr Politik-Themen:

-----------------------

Um dir ein einiges Bild von der Aktion zu machen, kannst du die komplette Videosequenz des Kniefalls von Warschau hier im Video sehen.