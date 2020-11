Terroranschlag in Wien: Fake-News spricht von weiterem Angriff ++ Details über Täter bekannt

Wien: Schwerbewaffnete Polizisten sind in der Wiener Innenstadt im Einsatz. Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

Mitten in der österreichischen Hauptstadt Wien sind am Montagabend Schüsse gefallen

Es gibt Tote und mehrere Verletzte

Kanzler Sebastian Kurz spricht von einem „widerwärtigen Terroranschlag“

Einer der Tatorte befindet sich nahe einer Synagoge

einer der Täter wurde getötet, er war ISIS-Anhänger

Fahndung ist noch nicht beendet

Wien. Terroranschläge in Wien!

In der österreichischen Hauptstadt Wien fielen am Montagabend in der Nähe einer Synagoge und an anderen Stellen der Innenstadt mehrere Schüsse. Die Lage ist auch am Dienstag unübersichtlich. Die Polizei spricht von sechs Tatorten. Das Innenministerium bestätigt das Motiv: Der getötete Attentäter war ISIS-Anhänger.

Wien: Terror-Anschlag in Synagoge – Stadt steht unter Schock

Mindestens 17 Personen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Für vier Passanten, zwei Männer und zwei Frauen, gab es keine Rettung mehr, sie erlagen ihren schweren Verletzungen. Weitere Täter seien auf der Flucht.

In der Wiener Innenstadt gab es einen Terroranschlag. Dabei gab es mehrere Verletzte und wohl Tote. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Laut Innenminister Karl Nehammer handele es sich um einen Terroranschlag. „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen“, sagte der Minister am Montagabend.

Dienstag, 3. November:

11.08 Uhr: Kurz nennt Details zu Todesopfern

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Details zu den Todesopfern bekanntgegeben. Es kamen ein älterer Mann und eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, sagte Kurz am Dienstag in Wien. Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden.

10.57 Uhr: Fiese Fake-News! Whatsapp-Nachricht spricht von weiterem bevorstehendem Anschlag

Die Polizei warnt vor Fake-News, die aktuell über Whatsapp verbreitet wird. Darin hört man eine Sprachnachricht eines Unbekannten. Die Stimme gibt an, eine „Einsatzbereitschaftsmeldung“ wegen eines angeblich bevorstehenden Terroranschlags in Graz erhalten zu haben.

#Achtung #FakeNews: Dzt. kursiert via WhatsApp eine Sprachnachricht (16 Sek.) eines Unbekannten. Er gibt an, eine “Einsatzbereitschaftsmeldung” wegen eines bevorstehenden Terroranschlags in #Graz erhalten zu haben. Es handelt sich definitiv um eine #Falschmeldung! #0211w — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 3, 2020

10.45 Uhr: Details zum Täter bekannt

Laut Innenminister Nehammer handelt es sich beim erschossenen 20-jährigen Attentäter mit dem Namen Fejzulai Kujtim um einen ISIS-Anhänger. Er wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, da er nach Syrien wollte, um sich ISIS anzuschließen. Am 5. Dezember 2019 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. Er hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft.

10.30 Uhr: Innenminister bestätigt Festnahmen nach Razzien

Das Innenministerium hat mehrere Hausdurchsuchungen „im Umfeld des Täters“ bestätigt. Es seien mehrere Personen festgenommen worden. Zwei Festnahmen gab es in St. Pölten. Wie Innenminister Nehammer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA darlegte, haben bereits umfangreiche

Unterdessen stellt das Bundesheer neben Soldaten jetzt auch gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung. Das Militär hat den Objektschutz in Wien übernommen.

10.05 Uhr: Österreich beschließt dreitägige Staatstrauer

Österreich hat eine dreitätige Staatstrauer beschlossen. Außerdem soll am Dienstag um 12 Uhr eine Gedenkminute abgehalten werden.

09.55 Uhr: Spezialeinheiten durchkämmen Wohnungen

Spezialeinheiten der Polizei haben „Kurier“ am Dienstag die Kontaktadresse des mutmaßlichen Attentäters von Wien durchsucht. Der Zeitung zufolge handelt es sich um einen Wohnsitz in der niederösterreichischen Stadt St. Pölten. Widerstand von Seiten der Bewohner habe es keinen gegeben, zitiert die Zeitung einen hochrangigen Beamten. Laut „Kurier“ werden auch Zugriffe an anderen Adressen in Niederösterreich vorbereitet. Die Polizei wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern.

09.40 Uhr: Was wir über den Täter wissen

Was wir über den Täter wissen – und was nicht! >> Hier erfährst du die Hintergründe!

09.25: Attentäter soll gebürtiger Wiener sein

Bei dem getöteten Attentäter soll es sich nach Recherchen eines österreichischen Journalisten um einen gebürtigen Wiener handeln. Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“, schrieb bei Twitter, der 20-Jährige habe albanische Wurzeln.

Er sei bereits auf dem Radar des Verfassungsschutzes gewesen, weil er nach Syrien ausreisen wollte, was im Juli verhindert worden sei. Die Polizei habe ihm aber nicht zugetraut, dass er einen Terroranschlag plane.

1/2 Ich habe nun ein paar Details zum Terroristen recherchiert. Er heisst Kurtin S., geboren 2000, wurde 20 Jahre alt und ist in Wien geboren und aufgewachsen und hat albanische Wurzeln. Seine Eltern stammen aus Nordmazedonien und sind in Sachen Islamismus unauffällig. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

09.00 Uhr: Knobloch entsetzt über Anschlag

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat entsetzt auf den Anschlag in Wien reagiert. Sie zu „Bild“ : „Ich bin erschüttert über dieses furchtbare Attentat. Die Bilder, die uns aus Wien erreicht haben, zeigen eine Rohheit und eine Verachtung für menschliches Leben, die man sich kaum vorstellen kann. Unser aller Gedanken sind in diesem Moment bei den Opfern und ihren Angehörigen, unser Dank gilt den Einsatzkräften, die Schlimmeres verhindert haben.“

08.21 Uhr: Angela Merkel bekundet Solidarität mit Österreich

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Österreich nach dem Terroranschlag von Wien die Solidarität Deutschlands bezeugt. „Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf“, erklärte Merkel nach einer Twitter-Mitteilung von Regierungssprecher Steffen Seibert. „Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde.“

Sie sei „in diesen schrecklichen Stunden“ in Gedanken bei den Wienern und den Sicherheitskräften, so Merkel. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Opfer, den Verletzten wünsche sie vollständige Genesung.

Bundesaußenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter: „Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“ Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar sei, seien die Gedanken bei den Verletzten und Opfern.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

08.10 Uhr: Israels Präsident verfolgt die Anschläge mit Sorge

Israels Präsident Reuven Rivlin hat den Anschlag von Wien verurteilt. „Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Österreichern, während wir die verabscheuungswürdige Terrorattacke aus der vergangenen Nacht in Wien mit Sorge verfolgen“, schrieb Rivlin am Dienstag bei Twitter.

07.59 Uhr: Weiteres Opfer stirbt - insgesamt vier Todesopfer

Nach der Terrorattacke in Wien ist nach Angaben des österreichischen Innenministers ein weiteres Opfer gestorben.

07.26 Uhr: 20.000 Videos zugeschickt - Polizei erhält Hinweise von Bevölkerung

Die Polizei hat 20.000 Videos über die zur Verfügung gestellte Upload-Plattform zugeschickt bekommen. Dieses Beweismaterial werde derzeit ausgewertet.

7.17 Uhr: Innenminister Nehammer: „Es wird Konsequenzen geben“

Der Innenminister Karl Nehammer zeigt sich bestürzt über die Terrorattacke in Wien: Es sei „eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten“. Und weiter sei es ein „völlig unglaublicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen und auseinanderzubringen. Das lassen wir uns von keinem in keinster Weise gefallen. Es wird Konsequenzen geben“, betonte Nehammer. Er bedankt sich bei der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz

„Terror und Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir lassen uns unsere Grund- und Freiheitsrechte auf keinen Fall nehmen“, so Nehammer.

06:54 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt

Bei der Terrorattacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei drei Passanten getötet worden. Es seien zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es am Dienstagmorgen.

06.49 Uhr: Menschen distanzieren sich von Terror in den Sozialen Medien und beten für Wien

Am Abend war noch nicht klar, dass es sich um ein islamistisches Motiv handelte. Bei Facebook melden sich viele Menschen zu Wort. Ein Muslime schreibt beispielsweise: „Ich distanziere mich als Moslemm von jeglichen Terrorattacken!!! Terror hat nicht nur in Islam keinen Platz, sondern in anderen Religionen auch nicht! Ob wir an Allah, Jesus oder an was wir glauben ist doch egal, aber kein einziger Gott würde Terrorattacken wollen!!

Und weiter heißt es in dem Post: „Deshalb ist der Zeit der Zusammenhaltung gegen all die Terroristen! İch wünsche unserer Wiener Polizei viel Kraft und Stärke gegenüber den Terroristen, die uns alle in Leib und Leben gefährden. Passt bitte auf euch auf.“

06.44 Uhr: Zeuge berichtet: Angreifer sollen gezielt auf Menschen in Bars geschossen haben

Der Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister habe laut Kronen-Zeitung mitangesehen, wie auf die Menschen am Wiener Schwedenplatz geschossen wurde. Demnach soll der oder die Angreifer auf die Bars und Pubs im Bermudadreieck geschossen haben. „Warten wir einmal ab, was die Ermittlungen ergeben, aber was ich gesehen habe, haben der oder die Angreifer ganz gezielt auf die Menschen vor den Bars geschossen und dann auch in die Bars hinein.“

Einen Angriff auf die Synagoge könne er somit nicht bestätigen.

06.39 Uhr: Polizei mit wichtigem Appell

Wie Krone.tv berichtet, habe die Polizei dazu aufgerufen, keine Fotos und Videos in den Sozialen Medien zu teilen, um die Polizeiarbeit nicht zu behindern

06.34 Uhr: Polizei Wien gibt ein Update

Die Polizei gibt ein Dienstagmorgen ein Update zur aktuellen Lage in Wien. Demnach erwies sich der Sprengstoffgürtel als Attrappe. Er war aber mit einem Sturmgewehr bewaffnet. Momentan finden Hausdurchsuchungen des Täters statt.

*06:30 Uhr*

Was wir bisher über den Anschlag in der Inneren Stadt wissen:#0211w pic.twitter.com/fRlUVI2X5O — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

06.25 Uhr: Ein weiteres Opfer ist nach dem Terrorangriff gestorben. Eine Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im ORF. Neben einem von der Polizei erschossenen Terroristen starben damit zwei Passanten. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Suche nach einem weiteren Attentäter lief unterdessen auch in der Nacht auf Hochtouren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Foto: dpa

06.21 Uhr: Trump und Biden verurteilen den Terror in Wien

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben den Terrorangriff in Wien verurteilt. „Nach einem weiteren abscheulichen Terrorakt in Europa sind unsere Gebete bei den Menschen in Wien“, schrieb Trump am späten Montagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Diese bösartigen Angriffe auf unschuldige Menschen müssten aufhören, fügte er hinzu. Die USA stünden an der Seite Österreichs, Frankreichs und ganz Europas im Kampf gegen Terroristen, einschließlich radikal-islamische Terroristen.

Auch Biden twitterte, er und seine Frau Jill beteten nach dem schrecklichen Terrorangriff in Wien für die Opfer und deren Familien. „Wir müssen alle vereint gegen Hass und Gewalt eintreten“, ergänzte er. In den USA wird am Dienstag ein neuer Präsident gewählt.

06.13 Uhr: Österreichs Innenminister bestätigt islamistisches Motiv

Die Terrorattacke von Wien geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen in Wien.

Karl Nehammer, Innenminister von Österreich, spricht auf einer Pressekonferenz im Innenministerium nach dem Terroranschlag. Foto: dpa

06.05 Uhr: Wien Bürgermeister mahnt: Wiener sollen ihre Häuser nicht verlassen

Die Gefahr sei immer noch nicht gebannt. Die Bürger sollten zur Sicherheit zuhause bleiben und nicht auf die Straße gehen, appelliert der Bürgermeister Michael Ludwig. Schüler müssen am Dienstag nicht zur Schule.

Montag, 2. November:

01.30 Uhr: Was bisher bestätigt ist über den Terroranschlag

Hier noch einmal die bestätigten Informationen in der Übersicht zu den bestätigten Meldungen zum Terroranschlag in Wien

Innenminister Karl Nehammer und Kanzler Sebastian Kurz sprechen beide von einem Terroranschlag

Mindestens 15 Verletzte in den Krankenhäusern in Wien

Ein Attentäter wurde von der Polizei getötet

Insgesamt gab es sechs Tatorte in Wien, der Anschlag fand ab 20 Uhr statt

Mehrere Täter befinden sich auf der Flucht

Über den Hintergrund gibt es bislang keine gesicherten Informationen

Bisher unbestätigt: Medienberichte berichten von bis zu sieben Toten und drei Tätern, die sich noch auf der Flucht befinden sollen. Zudem soll ein Täter einen Sprengstoffgürtel getragen haben. Bei ihm soll es sich um den erschossenen Täter handeln. Unklar ist noch, wie viele Attentäter überhaupt Teil des koordinierten Anschlags waren.

Die angekündigte Pressekonferenz mit Innenminister und Polizeipräsident verschiebt sich weiter. Neue Informationen gibt es am Morgen ab 6 Uhr.

00.40 Uhr: Kurz mit erstem TV-Statement: Angeschossener Polizist außer Lebensgefahr

Wie es morgen für die Bevölkerung in Wien weiter geht, hänge vom Verlauf des Abends ab, sagte Kurz im ORF. Mehrere Täter seien weiter auf der Flucht. Er bat die Bevölkerung inständig darum, zu Hause zu bleiben. Die Täter seien gut ausgerüstet, verfügten über automatische Waffne. Es handele sich "definitv um einen Terroranschlag". Kurz sagte zudem, dass der angeschossene Polizist außer lebensgefahr sei. 15 Personen wurden verletzt.

Zum Hintergrund könne Kurz noch nichts sagen, ein antisemitischer Hintergrund könne jedoch nicht ausgeschlossen worden. Alle Menschen, die noch in Bars, Lokalen und Restaurants in der Wiener Innenstadt festsitzen, bat er, weiter auszuharren. Erst wenn die Gefahr gebannt sei, könnten sie in ihre Wohnung zurückkehren.

00.35 Uhr: Pressekonferenz beginnt um 00.45

In 10 Minuten beginnt die Pressekonferenz im Innenministerium. Dann soll neben dem Innenminister auch der Polizeipräsident von Wien über den aktuellen Stand der Ermittlungen sprechen.

In Wien gab es am Montagabend um 20 Uhr einen Terroranschlag. An sechs Orten sei es laut Polizei zu Schusswechseln gekommen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

00.20 Uhr: Weiter keine Entwarnung in Wien

Die Lage in Wien ist weiter angespannt. Wann der Einsatz beendet wird und ob sich die Anwohner überhaupt im Laufe des morgigen Tages frei bewegen werden können, ist bislang nicht abzusehen.

00.00 Uhr: Pressekonferenz im Innenministerium in wenigen Minuten

In wenigen Minuten will der Innenminister Karl Nehammer eine Pressekonferenz geben. Dort wird er gemeinsam mit Kanzler Sebastian Kurz eine Stellungnahme abgeben. Dann könnte es neue Informationen über den Terroranschlag geben.

23.57 Uhr: Innenminister: „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen“

Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien weiterhin nach Tatverdächtigen. „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen“, sagte Innenminister Karl Nehammer am späten Montagabend im ORF. Er gehe von mehreren schwer bewaffneten Tätern aus. Der Minister appellierte erneut an die Bürger, öffentliche Plätze zu meiden. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden bei den Schusswechseln in der Wiener Innenstadt ein Angreifer und ein Passant getötet. Außerdem wurden nach Angaben der Rettungsdienste 15 Menschen teils schwer verletzt.

23.44 Uhr: Wiener Oberbürgermeister: Attentäter trug möglicherweise Sprengstoffgürtel

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat nach dem mutmaßlichen Terrorangriff in der österreichischen Hauptstadt erklärt, dass einer der Angreifer womöglich einen Sprengstoffgürtel getragen hat. Es gebe diese Vermutung, sagte er am Montagabend im ORF. „Wir werden bald mehr wissen, ob es sich um einen solchen Sprengstoffgürtel gehandelt hat“, erklärte der Politiker.

23.35 Uhr: Wohl noch drei Täter gesucht - möglicherweise mindestens sieben Todesopfer

Weiter ist nicht bekannt, wie viele Täter noch in Wien vor Ort sind. Medien in Österreichen berufen sich auf Informationen von Polizeikreisen, nach denen die Polizei noch nach drei weiteren Tätern sucht.

In Wien hat es einen Terroranschlag gegeben. Viele Umstände sind noch unklar. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Zudem gibt es Berichte, die von bis zu sieben Todesopfern handeln. Auch diese Information stamme aus Poliziekreisen. Bestätigt ist diese Zahl nicht.

23:29 Uhr: Berufsretter Wien appelliert an Kollegen

Im ORF2 appelierte Andreas Peter von der Berufsrettung Wien an seine Kolleginnen und Kollegen. Man Arbeite an den "Grenzen des abnormalen Wahnsinns". Peter wolle "um Schützenhilfen bitten: Jeder der uns da unterstützen kann, auch aus unseren eigenen Reihen, sich dienstbereit zu halten."

Er bat: "Bleibt wach, bleibt einsatzbereit, es kann sein, dass wir euch heute noch brauchen."

23.20 Uhr: Österreichischer Kanzler Kurz meldet sich zu zu Wort

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat sich in einem ersten Statement zu Wort gemeldet. Er sagte: "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter auschalten konnten." Kurz weiter: "Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik." Das ganze Land sei in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen Kurz sein tiefes Mitgefühl ausdrücke.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

23.16 Uhr: Militär schützt Gebäude in Wien

Wie das Innenministerium mitteilte, ist nun auch das Militär in Wien um Gebäude zu schützen. Das Bundesheer übernimmt den Objektschutz in Wien, Teile des Jagdkommandos stehen offenbar ebenfalls bereit. Die Polizei soll sich dadurch mit vollen Kräften auf den Terroranschlag konzentrieren können.

23.13 Uhr: Sprecher bestätigt: 15 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien sind bis zum späten Montagabend 15 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert worden. Das sagte der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau, der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Mindestens sieben der Opfer hätten schwere Verletzungen davongetragen. Die Wiener Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass bei dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt ein Passant gestorben sei und mehrere Menschen schwer verletzt worden seien, darunter ein Polizist.

23.11 Uhr: Google markiert Tatort mit Warnzeichen

Nach dem mutmaßlichen Terrorangriff in der Wiener Innenstadt am Montagabend hat Google einen der Tatorte mit einem Warnzeichen markiert. Auf der Seitenstettengasse am Schwedenplatz wurde im Kartendienst von Google ein rotes Ausrufezeichen mit der Beschriftung „Wien - Vorfall“ angezeigt.

23.07 Uhr: Keine Geiselnahme in Lokal und keine Lage in Salzburg

Zwischenzeitlich hatten Medien über eine Geiselnahme in der Wiener Innenstadt in einem Lokal berichtet. Das hat sich offenbar nicht bestätigt. Ebensowenig wie Meldungen über einen möglichen zeitgleichen Angriff in Salzburg.

23.04 Uhr: Angeblich fünf Täter gefasst

Oe24.TV berichtet, dass inzwischen wohl fünf Täter festgenommen worden seien. Bestätigt wurden diese Informationen jedoch noch nicht.

23.04 Uhr: Macron sendet Botschaft nach Wien

In Frankreich gab es bereits mehrere Anschläge, unter anderem in Nizza und Paris. Präsident Macron teilte auf Twitter seine Anteilnahme nach dem Anschlag in Österreich.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Er schrieb: „Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.“

23.00 Uhr: Leere Straßen in Wien – weiter Polizeihubschrauber und Großeinsatz

ber der Wiener Innenstadt kreisen am späten Montagabend Hubschrauber, Polizeisirenen klingen durch die Nacht. Einsatzwagen rasen aus den Außenbezirken in Richtung Innenstadt, in der sich laut Innenminister eine mutmaßliche Terrorattacke ereignet hat. Im 1. Bezirk, der historischen Wiener Innenstadt, sitzen Gäste in Lokalen und warten darauf, dass die Polizei ihnen grünes Licht zum Verlassen bietet. Um den Schwedenplatz, einer belebten Ausgehmeile an einem Verkehrsknotenpunkt am Donaukanal, in dessen Nähe die ersten Schüsse gefallen sind, sind die Straßen voller Blaulicht, weiträumig ist der ganze Bezirk abgesperrt.

22.39 Uhr: Wohl mindestens 15 Personen verletzt

Die Lage ist weiter unübersichtlich. Es gibt Berichte von mindestens 15 Verletzten, sieben davon angeblich schwer. Vom Innenministerium ist das bislang jedoch nicht bestätigt.

22.36 Uhr: Wiener Rettungsdienst spricht von mehreren Toten

Bei der mutmaßlichen Terrorattacke in der Wiener Innenstadt hat es nach Angaben des Wiener Rettungsdienstes mehrere Tote und Verletzte gegeben. „Zahlenmäßig eingrenzen können wir das noch nicht, wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen“, sagte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montagabend.

22.35 Uhr: Kein Nahverkehr mehr in Wien

In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei derzeit keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. „Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend“, twitterte die Polizei der österreichischen Hauptstadt am Montagabend.

22.29 Uhr: Polizei spricht von sechs Tatorten, mindestens ein Todesopfer

Die Polizei bestätigte nun noch einmal, dass es mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehren) gegeben habe. Derzeit gibt es insgesamt sechs Tatorte in der Wiener Innenstadt. Eine Person ist bei dem Anschlag gestorben, weiter wurden schwer verletzt, darunter ein Polizist.

Ein Täter wurde von der Polizei erschossen.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

22.18 Uhr: Kronen-Chef spricht von 10 Attentätern

Der Kronen-Chef spricht von bis zu 10 Tätern. Einige befänden sich noch weiter in der Innenstadt. Gesichert sind diese Informationen jedoch nicht.

22.10 Uhr: Innenminister bestätigt Todesopfer

Im ORF gab Innenminister Karl Nehammer an, dass es mehrere Verletzte und wohl auch Tote gegeben habe. Genaueres sei in diesem Moment noch schwierig zu sagen. Bei einem der Toten handelt es sich wohl um einen der Täter.

22.07 Uhr: Augenzeugin berichtet von bis zu sieben Tätern

Um wie viele Täter es sich bei dem Terroranschlag handelte, ist bislang noch unklar. Von der Polizei und dem Innenministerium gibt es dahingehend keine gesicherten Informationen. Augenzeugen berichten von bis zu sieben Tätern, diese Informationen sind jedoch nicht bestätigt.

22.03 Uhr: Polizist wohl bei Einsatz verstorben

Der österreichische TV-Sender Oe24 berichtet davon, dass einer der angeschossenen Polizisten seinen Verletzungen erlegen sei.

22.01 Uhr: Innenminister spricht von Terroranschlag

Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. „Der Angriff läuft noch“, sagte der Minister am Montagabend im ORF. Nehammer sagte, es gebe mehrere Verletzte und wohl auch Tote. Genaueres sei in diesem Moment noch schwierig zu sagen.

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer. Foto: imago images / photonews.at

Nach Medienberichten sind große Teile der Innenstadt von der Polizei abgeriegelt. Die Polizei sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Auf einem Video, das dem Magazin „Falter“ vorliegt, soll zu sehen sein, wie ein Mann gegenüber der Synagoge wahllos in Lokale schießt.

Videos vom Schwedenplatz zeigten mindestens zwei Täter in gleichen Outfits.

21.52 Uhr: Zeugen mit Horror-Berichten

Ein Augenzeuge sagte dem Fernsehsender ORF, ein Täter habe nahe der Synagoge „mit einer automatischen Waffe wild geschossen“. Im Sender oe24.TV berichtete ein anderer Zeuge, es seien „mindestens 50 Schüssen“ abgegeben worden.

22.50 Uhr: Berichte gehen von bis zu sieben Toten aus

Nach unbestätigten Berichten soll es bis zu sieben Todesopfer bei dem Angriff gegeben haben.

21.45 Uhr: Polizei bittet darum, keine Fotos und Bilder zu teilen

In den Sozialen Medien wurden bereits Minuten nach dem Schusswechsel die ersten Bilder und Videos geteilt. Die Polizei Wien bat jedoch eindringlich darum, diese nicht weiter zu verbreiten. „Bitte teilen Sie keine Videos oder Fotos“, heißt es von der Behörde auf Twitter.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

21.40 Uhr: Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde geht nicht von Opfern in der Synagoge aus

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, geht aktuell nicht von Opfern in der Synagoge aus. Diese sei geschlossen gewesen.

21.37 Uhr: Innenministerium meldet Festnahme

Das Innenministerium hat mitgeteilt, dass offenbar eine Person im Zusammenhang mit dem Schusswechsel festgenommen wurde. Dabei soll es sich um einen der mutmaßlichen Täter handeln. Das Innenministerium bestätigte zudem gegenüber APA, dass ein Polizist angeschossen wurde.

21.35 Uhr: Bilder zeigen maskierten Angreifer - Blutlache vor Restaurant

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Dabei trug er ein Langgewehr. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

21.30 Uhr: Ein Angreifer offenbar weiter auf der Flucht

Ein Angreifer sei tot, ein weiterer befinde sich möglicherweise auf der Flucht, meldete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das österreichische Innenministerium.

21.15 Uhr: Kronen Zeitung berichtet von Sprengstoffgürtel

Wie die österreichische „“ berichtet, befand sich die Synagoge in der Seitenstettengasse. Ein mutmaßlicher Attentäter soll sich mit einem Sprengstoffgürtel selbst in Luft gesprengt haben, weitere Täter seien noch auf der Flucht.

Wien: Die Synagoge in der Seitenstettengasse. Foto: imago images

Weiter berichtet das Medium von mehreren Todesopfern. Auch ein bewachender Polizist soll angeschossen worden sein und befinde sich in Lebensgefahr. Welchen Hintergrund der Angriff hat, ist bislang unklar.

20.55 Uhr: Polizei berichtet von Schusswechseln in der Innenstadt

Die Polizei Wien sprach auf Twitter von „mehreren Schusswechseln“ und bestätigte mehrere verletzte Personen. Sie bat die Bevölkerung darum, öffentliche Plätze im Stadtgebiet zu meiden.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

20.50 Uhr: Möglicherweise ein Toter und mehrere Verletzte

Ein Journalist der Wiener Wochenzeitung Falter beruft sich auf das Innenministerium, demzufolge es einen Toten und mehrere Verletze geben soll. Laut Klenk handele es sich bei dem mutmaßlichen Angriff auf die Synagoge um einen Terroranschlag

Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium — Florian Klenk (@florianklenk) November 2, 2020

Viele Menschen, die in der Umgebung unterwegs waren, flohen in Panik aus dem Gebiet.

Wir aktualisieren weiter.