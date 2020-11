Wien: Innenminister warnt „Der Angriff läuft noch“ ++ Sechs Tatorte in der Stadt ++ wohl mehrere Tote

In Wien gab es am Montagabend um 20 Uhr einen Terroranschlag. An sechs Orten sei es laut Polizei zu Schusswechseln gekommen.

Wien. Offenbar Angriff auf Synagoge in Wien!

In der österreichischen Hauptstadt fielen an einer Synagoge und an anderen Stellen der Innenstadt mehrere Schüsse. Die Lage ist bislang unübersichtlich. Die Polizei spricht von sechs Tatorten.

Mindestens 15 Personen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Über die Anzahl der Toten gibt es bislang keine bestätigten Meldungen. Klar ist, das mindestens eine Person gestorben ist, Medienberichte nennen allerdings bis zu sieben Tote.

In der Wiener Innenstadt gab es einen Terroranschlag. Dabei gab es mehrere Verletzte und wohl Tote. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Laut Innenminister Karl Nehammer handele es sich augenscheinlich um einen Terroranschlag. „Der Angriff läuft noch“, sagte der Minister am Montagabend im ORF. Über die Hintergründe des mutmaßlichen Angriffs ist noch nichts bekannt.

Wien: Terror-Anschlag in Synagoge – Stadt steht unter Schock

00.00 Uhr: Pressekonferenz im Innenministerium in wenigen Minuten

In wenigen Minuten will der Innenminister Karl Nehammer eine Pressekonferenz geben. Dann könnte es neue Informationen über den Terroranschlag geben.

23.57 Uhr: Innenminister: „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen“

Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien weiterhin nach Tatverdächtigen. „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen“, sagte Innenminister Karl Nehammer am späten Montagabend im ORF. Er gehe von mehreren schwer bewaffneten Tätern aus. Der Minister appellierte erneut an die Bürger, öffentliche Plätze zu meiden. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden bei den Schusswechseln in der Wiener Innenstadt ein Angreifer und ein Passant getötet. Außerdem wurden nach Angaben der Rettungsdienste 15 Menschen teils schwer verletzt.

23.44 Uhr: Wiener Oberbürgermeister: Attentäter trug möglicherweise Sprengstoffgürtel

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat nach dem mutmaßlichen Terrorangriff in der österreichischen Hauptstadt erklärt, dass einer der Angreifer womöglich einen Sprengstoffgürtel getragen hat. Es gebe diese Vermutung, sagte er am Montagabend im ORF. „Wir werden bald mehr wissen, ob es sich um einen solchen Sprengstoffgürtel gehandelt hat“, erklärte der Politiker.

23.35 Uhr: Wohl noch drei Täter gesucht - möglicherweise mindestens sieben Todesopfer

Weiter ist nicht bekannt, wie viele Täter noch in Wien vor Ort sind. Medien in Österreichen berufen sich auf Informationen von Polizeikreisen, nach denen die Polizei noch nach drei weiteren Tätern sucht.

In Wien hat es einen Terroranschlag gegeben. Viele Umstände sind noch unklar. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Zudem gibt es Berichte, die von bis zu sieben Todesopfern handeln. Auch diese Information stamme aus Poliziekreisen. Bestätigt ist diese Zahl nicht.

23:29 Uhr: Berufsretter Wien appelliert an Kollegen

Im ORF2 appelierte Andreas Peter von der Berufsrettung Wien an seine Kolleginnen und Kollegen. Man Arbeite an den "Grenzen des abnormalen Wahnsinns". Peter wolle "um Schützenhilfen bitten: Jeder der uns da unterstützen kann, auch aus unseren eigenen Reihen, sich dienstbereit zu halten."

Er bat: "Bleibt wach, bleibt einsatzbereit, es kann sein, dass wir euch heute noch brauchen."

23.20 Uhr: Österreichischer Kanzler Kurz meldet sich zu zu Wort

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat sich in einem ersten Statement zu Wort gemeldet. Er sagte: "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter auschalten konnten." Kurz weiter: "Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik." Das ganze Land sei in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen Kurz sein tiefes Mitgefühl ausdrücke.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

23.16 Uhr: Militär schützt Gebäude in Wien

Wie das Innenministerium mitteilte, ist nun auch das Militär in Wien um Gebäude zu schützen. Das Bundesheer übernimmt den Objektschutz in Wien, Teile des Jagdkommandos stehen offenbar ebenfalls bereit. Die Polizei soll sich dadurch mit vollen Kräften auf den Terroranschlag konzentrieren können.

23.13 Uhr: Sprecher bestätigt: 15 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien sind bis zum späten Montagabend 15 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert worden. Das sagte der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, Christoph Mierau, der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Mindestens sieben der Opfer hätten schwere Verletzungen davongetragen. Die Wiener Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass bei dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt ein Passant gestorben sei und mehrere Menschen schwer verletzt worden seien, darunter ein Polizist.

23.11 Uhr: Google markiert Tatort mit Warnzeichen

Nach dem mutmaßlichen Terrorangriff in der Wiener Innenstadt am Montagabend hat Google einen der Tatorte mit einem Warnzeichen markiert. Auf der Seitenstettengasse am Schwedenplatz wurde im Kartendienst von Google ein rotes Ausrufezeichen mit der Beschriftung „Wien - Vorfall“ angezeigt.

23.07 Uhr: Keine Geiselnahme in Lokal und keine Lage in Salzburg

Zwischenzeitlich hatten Medien über eine Geiselnahme in der Wiener Innenstadt in einem Lokal berichtet. Das hat sich offenbar nicht bestätigt. Ebensowenig wie Meldungen über einen möglichen zeitgleichen Angriff in Salzburg.

23.04 Uhr: Angeblich fünf Täter gefasst

Oe24.TV berichtet, dass inzwischen wohl fünf Täter festgenommen worden seien. Bestätigt wurden diese Informationen jedoch noch nicht.

23.04 Uhr: Macron sendet Botschaft nach Wien

In Frankreich gab es bereits mehrere Anschläge, unter anderem in Nizza und Paris. Präsident Macron teilte auf Twitter seine Anteilnahme nach dem Anschlag in Österreich.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Er schrieb: „Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.“

23.00 Uhr: Leere Straßen in Wien – weiter Polizeihubschrauber und Großeinsatz

ber der Wiener Innenstadt kreisen am späten Montagabend Hubschrauber, Polizeisirenen klingen durch die Nacht. Einsatzwagen rasen aus den Außenbezirken in Richtung Innenstadt, in der sich laut Innenminister eine mutmaßliche Terrorattacke ereignet hat. Im 1. Bezirk, der historischen Wiener Innenstadt, sitzen Gäste in Lokalen und warten darauf, dass die Polizei ihnen grünes Licht zum Verlassen bietet. Um den Schwedenplatz, einer belebten Ausgehmeile an einem Verkehrsknotenpunkt am Donaukanal, in dessen Nähe die ersten Schüsse gefallen sind, sind die Straßen voller Blaulicht, weiträumig ist der ganze Bezirk abgesperrt.

22.39 Uhr: Wohl mindestens 15 Personen verletzt

Die Lage ist weiter unübersichtlich. Es gibt Berichte von mindestens 15 Verletzten, sieben davon angeblich schwer. Vom Innenministerium ist das bislang jedoch nicht bestätigt.

22.36 Uhr: Wiener Rettungsdienst spricht von mehreren Toten

Bei der mutmaßlichen Terrorattacke in der Wiener Innenstadt hat es nach Angaben des Wiener Rettungsdienstes mehrere Tote und Verletzte gegeben. „Zahlenmäßig eingrenzen können wir das noch nicht, wir sind noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen“, sagte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Daniel Melcher, der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montagabend.

22.35 Uhr: Kein Nahverkehr mehr in Wien

In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei derzeit keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. „Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend“, twitterte die Polizei der österreichischen Hauptstadt am Montagabend.

22.29 Uhr: Polizei spricht von sechs Tatorten, mindestens ein Todesopfer

Die Polizei bestätigte nun noch einmal, dass es mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehren) gegeben habe. Derzeit gibt es insgesamt sechs Tatorte in der Wiener Innenstadt. Eine Person ist bei dem Anschlag gestorben, weiter wurden schwer verletzt, darunter ein Polizist.

Ein Täter wurde von der Polizei erschossen.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

22.18 Uhr: Kronen-Chef spricht von 10 Attentätern

Der Kronen-Chef spricht von bis zu 10 Tätern. Einige befänden sich noch weiter in der Innenstadt. Gesichert sind diese Informationen jedoch nicht.

22.10 Uhr: Innenminister bestätigt Todesopfer

Im ORF gab Innenminister Karl Nehammer an, dass es mehrere Verletzte und wohl auch Tote gegeben habe. Genaueres sei in diesem Moment noch schwierig zu sagen. Bei einem der Toten handelt es sich wohl um einen der Täter.

22.07 Uhr: Augenzeugin berichtet von bis zu sieben Tätern

Um wie viele Täter es sich bei dem Terroranschlag handelte, ist bislang noch unklar. Von der Polizei und dem Innenministerium gibt es dahingehend keine gesicherten Informationen. Augenzeugen berichten von bis zu sieben Tätern, diese Informationen sind jedoch nicht bestätigt.

22.03 Uhr: Polizist wohl bei Einsatz verstorben

Der österreichische TV-Sender Oe24 berichtet davon, dass einer der angeschossenen Polizisten seinen Verletzungen erlegen sei.

22.01 Uhr: Innenminister spricht von Terroranschlag

Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. „Der Angriff läuft noch“, sagte der Minister am Montagabend im ORF. Nehammer sagte, es gebe mehrere Verletzte und wohl auch Tote. Genaueres sei in diesem Moment noch schwierig zu sagen.

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer. Foto: imago images / photonews.at

Nach Medienberichten sind große Teile der Innenstadt von der Polizei abgeriegelt. Die Polizei sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Auf einem Video, das dem Magazin „Falter“ vorliegt, soll zu sehen sein, wie ein Mann gegenüber der Synagoge wahllos in Lokale schießt.

Videos vom Schwedenplatz zeigten mindestens zwei Täter in gleichen Outfits.

21.52 Uhr: Zeugen mit Horror-Berichten

Ein Augenzeuge sagte dem Fernsehsender ORF, ein Täter habe nahe der Synagoge „mit einer automatischen Waffe wild geschossen“. Im Sender oe24.TV berichtete ein anderer Zeuge, es seien „mindestens 50 Schüssen“ abgegeben worden.

22.50 Uhr: Berichte gehen von bis zu sieben Toten aus

Nach unbestätigten Berichten soll es bis zu sieben Todesopfer bei dem Angriff gegeben haben.

21.45 Uhr: Polizei bittet darum, keine Fotos und Bilder zu teilen

In den Sozialen Medien wurden bereits Minuten nach dem Schusswechsel die ersten Bilder und Videos geteilt. Die Polizei Wien bat jedoch eindringlich darum, diese nicht weiter zu verbreiten. „Bitte teilen Sie keine Videos oder Fotos“, heißt es von der Behörde auf Twitter.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

21.40 Uhr: Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde geht nicht von Opfern in der Synagoge aus

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, geht aktuell nicht von Opfern in der Synagoge aus. Diese sei geschlossen gewesen.

21.37 Uhr: Innenministerium meldet Festnahme

Das Innenministerium hat mitgeteilt, dass offenbar eine Person im Zusammenhang mit dem Schusswechsel festgenommen wurde. Dabei soll es sich um einen der mutmaßlichen Täter handeln. Das Innenministerium bestätigte zudem gegenüber APA, dass ein Polizist angeschossen wurde.

21.35 Uhr: Bilder zeigen maskierten Angreifer - Blutlache vor Restaurant

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Dabei trug er ein Langgewehr. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

21.30 Uhr: Ein Angreifer offenbar weiter auf der Flucht

Ein Angreifer sei tot, ein weiterer befinde sich möglicherweise auf der Flucht, meldete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das österreichische Innenministerium.

21.15 Uhr: Kronen Zeitung berichtet von Sprengstoffgürtel

Wie die österreichische „“ berichtet, befand sich die Synagoge in der Seitenstettengasse. Ein mutmaßlicher Attentäter soll sich mit einem Sprengstoffgürtel selbst in Luft gesprengt haben, weitere Täter seien noch auf der Flucht.

Wien: Die Synagoge in der Seitenstettengasse. Foto: imago images

Weiter berichtet das Medium von mehreren Todesopfern. Auch ein bewachender Polizist soll angeschossen worden sein und befinde sich in Lebensgefahr. Welchen Hintergrund der Angriff hat, ist bislang unklar.

20.55 Uhr: Polizei berichtet von Schusswechseln in der Innenstadt

Die Polizei Wien sprach auf Twitter von „mehreren Schusswechseln“ und bestätigte mehrere verletzte Personen. Sie bat die Bevölkerung darum, öffentliche Plätze im Stadtgebiet zu meiden.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

-----------------------------

Mehr Themen:

Corona in Österreich: Post kauft jede Menge dreilagiges Klopapier – irre, was dann damit passiert

Österreich verhängt Corona-Lockdown im November

Corona: Videos aus Skigebieten in Österreich sorgen für Kopfschütteln – „Lass endlich Verstand regnen“

-----------------------------

20.50 Uhr: Möglicherweise ein Toter und mehrere Verletzte

Ein Journalist der Wiener Wochenzeitung Falter beruft sich auf das Innenministerium, demzufolge es einen Toten und mehrere Verletze geben soll. Laut Klenk handele es sich bei dem mutmaßlichen Angriff auf die Synagoge um einen Terroranschlag

Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte. Quelle: Innenministerium — Florian Klenk (@florianklenk) November 2, 2020

Viele Menschen, die in der Umgebung unterwegs waren, flohen in Panik aus dem Gebiet.

Wir aktualisieren weiter.