Widerstand gegen Trump wächst: Tiktok-User erfinden Hashtags gegen ihn

US-Präsident Donald Trump rüttelt gerade ordentlich an den Grundpfeilern seiner eigenen Demokratie, da sind sich die Experten einig. Doch es gibt einiges, das er nur bedingt kontrollieren kann.

Die Berichterstattung und Meinungsäußerungen über seine Politik nämlich. Weil das auf Social Media immer schwieriger wird, lassen sich einige Anti-Trump-Aktivisten kreative Schlupflöcher einfallen, um Interessierte auf dem Laufenden zu halten, wie „Watson“ zuerst berichtete:

Trumps Politik trifft auf digitalen Widerstand

Seit Monaten protestieren in den USA viele Menschen gegen den autoritären Kurs von Trump. Besonders in Los Angeles kam es im Juni zu Ausschreitungen. Der Widerstand hält weiterhin an, vor allem in sozialen Netzwerken. Wer ihn finden will, muss allerdings gezielt danach suchen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Um einer von ihnen vermuteten Zensur zu entgehen, nutzen viele TikTok-User kreative Hashtags. Statt „Protest“ oder „Demonstration“ verwenden sie Begriffe wie „musicfestival2025“. Diese verschleiern den politischen Inhalt und ermöglichen das Teilen von Protestvideos. Foto: IMAGO/Hanno Bode Sucht man nach Begriffen wie „lamusicfestival2025“, erscheinen neben Festivalaufnahmen auch Szenen von Demonstrationen. Diese richten sich vor allem gegen Trumps Politik und die Methoden der Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles. Foto: imago images/Pacific Press Agency Mehrere ICE-Gebäude dienen dort als Abschiebegefängnisse. Diese Orte sind zu Anlaufpunkten für Demonstrierende geworden. Foto: imago images/Pacific Press Agency Was bei ungesicherten Quellen wie den sozialen Medien jedoch berücksichtigt werden muss: Deepfakes werden immer besser. Einige Videos könnten KI-generiert sein, doch der reale Protest dahinter lässt sich nicht leugnen. Auch US-amerikanische Zeitungen berichten darüber. Foto: IMAGO/Christian Ohde Eine Userin, auf die sich „Watson“ bezieht, klagt auf TikTok: „La Music Festival“ sei nur ein Deckmantel. Ihre Videos gingen viral – dann wurde ihr Account gesperrt. Viele Nutzer greifen daher zu kreativen Mitteln, um weiterhin über Trump und die Proteste zu berichten. Foto: IMAGO/imagebroker Auch Washington, D.C. steht im Fokus. Trump erklärte die Stadt zur „Gefahrenzone“, obwohl keine Daten dafür sprechen. Er übertrug der Justizministerin Pam Bondi die Polizeikontrolle und plant den Einsatz der Nationalgarde. Foto: IMAGO/NurPhoto Unter dem Hashtag „dcmusicfestival“ finden sich dazu nun ebenfalls Protestvideos. Die Methode erinnert an „Winter Boots“, ein Codewort aus Trumps Amtsübernahme-Phase. Schon damals umgingen Menschen die Plattformzensur durch solche Begriffe. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump verschärft vor allem seine Migrationspolitik. Er versuchte, das Geburtsrecht einzuschränken und ließ Abschiebungen massiv ausweiten. Die ICE wurde dabei angewiesen, Migranten erneut zu überprüfen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

