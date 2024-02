WerteUnion: Ex-Mitglieder packen über Partei-Austritt aus – „Anfall von Größenwahn“

Vergangene Woche wurde die WerteUnion mit Hans-Georg Maaßen als Parteivorsitzender offiziell gegründet. Schon zu den Landtagswahlen im September in Brandenburg, Sachsen und Thüringen will sie an den Start gehen.

Doch kaum steht die Maaßen-Partei auf den Beinen, treten prompt zwei prominente Mitglieder wieder aus. Viele verwunderte der plötzliche Ausstieg. Was steckt dahinter?

WerteUnion: Blitz-Austritt von prominenten Mitgliedern

Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen hat sich mit der CDU zerstritten. Jetzt will er mit der neuen Partei WerteUnion selber Politik machen. Die Partei hatte sich erst am Samstag (17. Februar) gegründet. Vom Programm her steht sie zwischen CDU/CSU und AfD. Ihr großes Ziel ist eine Politikwende in Deutschland. Vor allem Ex-CDU und -CSU-Mitglieder sind dorthin übergeschwappt.

Auch Unternehmer Markus Krall und Ex-AfDler Max Otte waren mit von der Partie. Doch die beiden haben jetzt plötzlich ihren Austritt bekanntgegeben. Beide verkündeten dies auf der Plattform X. „Mit dem heutigen Tag trete ich aus der WerteUnion aus“, schreibt Otte in seinem Beitrag. Auch Krall kündigt die Entscheidung kurz und knapp an: „Hiermit gebe ich bekannt, dass ich heute aus der WerteUnion ausgetreten bin.“

Ex-Mitglieder über ihre Austrittsgründe

Doch was steckt hinter dem plötzlichen Abgang der beiden? In den sozialen Medien rätselten Nutzer zunächst über die Gründe. Ex-CDU-Mitglied Markus Krall erläuterte jetzt aber seine Entscheidung auf X. Ein Punkt ist bei Krall zunächst die Einstellung der Partei, die ziemlich widersprüchlich mit der angestrebten Politikwende sei. „Man möchte diejenigen einsammeln, die mit Entsetzen auf die aktuelle Politik blicken.“ Darunter auch Menschen, die noch an ein christliches Menschenbild glauben.

Gleichzeitig möchte man sich programmatisch nicht festlegen, „weil man sich in einem Anfall von Größenwahn schon als neue Volkspartei sieht. (…) Bloß keinen abschrecken mit Klarheit und Authentizität“. Das ist für den Unternehmer nicht gerade eine politische Wende. Weitere Gründe sind interne Konflikte und Unzufriedenheit mit dem Parteiprogramm, das teilweise aus „Copy-paste Texten aus den Programmen der Altparteien“ bestehe.

Auch Austrittspartner Otte hat sich zu seiner Entscheidung geäußert. Er gab ähnliche Gründe wie Krall an und glaubt nicht an eine Wende durch die Maaßen-Partei: „Die Aussagen aus den Reihen der WerteUnion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten. Sie deuten stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzung hin.“