Trump stutzt Merz zurecht: Er braucht nur einen Satz

US-Präsident Donald Trump empfängt die Spitzen Europas zu einem historischen Ukraine-Gipfel im Weißen Haus – und liefert einen Abend voller diplomatischer Spannung, Euphorie und offener Fragen. Während sich die Gäste über Trumps Bereitschaft zu Sicherheitsgarantien freuen, bleiben konkrete Zusagen aus. Vor allem Kanzler Merz stößt mit seiner Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe auf Widerstand.

Was beim Gipfeltreffen wirklich beschlossen wurde – und woran der Frieden noch scheitert