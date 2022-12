Weihnachtsgeld: Es ist wie eine Ohrfeige für die Kunden! Ausgerechnet diese Branchen zahlen am meisten

Angesichts der Inflation ist jede Zusatzzahlung an Arbeitnehmer hilfreich. Doch für viele muss es ein blanker Hohn sein, in welcher Branche es 2022 es das höchste Weihnachtsgeld geben wird.

Ausgerechnet hier? Ja, ausgerechnet hier…. Wir klären dich auf!

Im Durchschnitt gibt es über 2.700 Euro Weihnachtsgeld

Das Statististische Bundesamt hat hat die Tarifverträge durchforstet und eine Übersicht über die Weihnachtsgelder erstellt. Demnach bekommen 85,7 Prozent aller Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld. Die Höhe ist jedoch ziemlich unterschiedlich. Im Durchschnitt gibt es 2.747 brutto als Bonus zum Jahresende.

Besonders Angestellte in der Energieversorgung sahnen richtig ab! Hier bekommen 98 Prozent aller Beschäftigten mit Tarifvertrag Weihnachtsgeld – und das in üppiger Höhe. Satte 5.263 Euro wird für sie 2022 laut dem Statistischen Bundesamt geben. So viel wie in keiner anderen Branche!

Bei einzelnen Bereichen liegen die „Gewinnung von Erdöl und Erdgas“ (5.504 Euro) sowie „Kokerei und Mineralölverarbeitung“ (5.450 Euro) ganz vorne.

Heftig für die Energiekunden – angesichts steigender Preise

Für die Kunden dürften sich diese Spitzenplätze beim Weihnachtsgeld wie Ohrfeigen anfühlen. Viele Verbraucher kriegen angesichts der gestiegen Rechnungen und Preise für Strom, Gas, Fernwärme, Öl und Sprit an Tankstellen aktuell Kopfschmerzen. Manche wissen nicht, wie sie all das noch bezahlen sollen. Die Beschäftigten können dafür natürlich nichts – und dürften sich ihrerseits bei ihren Gewerkschaften für die Tarifabschlüsse bedanken.

Weitere spannende Nachrichten:

Unfaire Verteilung: Klinikbeschäftigen wird Weihnachtsgeld gekürzt

Wie unfair die Verteilung der Weihnachtsgelder jedoch sein kann, macht ein anderes Beispiel deutlich: Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein hat nun angekündigt, das Weihnachtsgeld für die über 4.000 Mitarbeiter um 70 Prozent zu kürzen. Grund sind finanzielle Probleme des Klinikverbundes, wie der SWR berichtet.

Zusätzlich zum Weihnachtsgeld profitieren nun auch immer mehr Beschäftigte von der steuerfreien Inflationsprämie bis zu 3.000 Euro. Zuletzt gab es einen entsprechenden Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Jedoch sind auch hier vor allem tarifgebundene Arbeitnehmer auf der Sonnenseite.