Plötzlich redet Weidel über ihre Söhne – und offenbart trauriges Detail

Bei einer Frage in der ARD-„Wahlarena“ meldet sich eine junge Frau, die über das Problem der Smartphone-Abhängigkeit von Jugendlichen spricht. Diese Frage scheint Alice Weidel tatsächlich als Mutter von zwei Söhnen persönlich zu bewegen. Sie offenbart Privates, was sie sonst eher ungern tut in diesem Wahlkampf.

Die junge Hamburgerin im ARD-Studiopublikum wünscht sich eine Freigabe von Social Media erst ab 16 Jahren. Sie sieht eine enorme Gefahr für die Jugend durch die Sozialen Netzwerke und spricht Depressionen sowie Konzentrationsunfähigkeit an. Weidel nimmt ihr Anliegen ernst.

Weidel packt aus: „Ich kann leider nicht bei ihm sein“

„Interessante Fragestellung, muss ich sagen“, antwortet Weidel. Dann wird sie persönlicher: „Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Meine Kinder sind 8 und 12 Jahre alt. Mein Ältester hat heute Geburtstag. Ich kann leider nicht bei ihm sein.“ Mitten in der heißen Wahlkampfphase kann die AfD-Kanzlerkandidatin also nicht in der Schweiz bei der Familienfeier dabei sein.

Auch sie erkenne, dass es eine „ganz große Herausforderung“ für Eltern sei, festzulegen, wie man den Gebrauch von Smartphones und Tablets daheim steuern kann. Die Kinder würden es in der Schule von Freunden vorgelebt bekommen, dass man ständig am Smartphone ist.

AfD-Frau privat in ARD-„Wahlarena“: „Wenn ich zu Hause bin“

Weidels Ansatz: Die Erwachsenen müssten bei sich selbst anfangen. „Wenn ich zu Hause bei meinen Kindern bin, diszipliniere ich mich, nicht dieses Telefon permanent in der Hand zu haben. Auch nicht am Tisch.“

Die AfD-Politikerin fordert darüber hinaus, dass private Smartphones und Tablets an den Schulen verboten werden. Ob sie auch für eine Altersbeschränkung im Bereich Social Media wäre? „Kann ich so aus dem Stehgreif nicht seriös beantworten“, weicht Weidel aus. Sie nehme das Thema aber mit.