Weidel redet sich bei RTL über Hitler um Kopf und Kragen – „Meinen Sie das ernst?“

Es war die absurdeste Szene im Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk auf X. Plötzlich behauptete Alice Weidel: „Hitler war ein Kommunist.“ Der Diktator sei nach dem Zweiten Weltkrieg nur falsch umgedeutet worden.

+++ Mehr dazu hier: Weidel bei Elon Musk: Plötzlich äußert sie absurde Behauptung über Hitler +++

Nach dem Talk mit Musk gab Weidel RTL ein Interview – und da beharrte sie weiter auf diese Verdrehung. Sie betonte, dass ihre Partei AfD einen libertären Ansatz verfolge und einen schlanken Staat wolle, der sich auf wenige Kernaufgaben konzentrieren soll – ganz im Gegensatz zu Hitlers Politik, die in Wahrheit links gewesen sei.

Weidel bleibt bei absurder Hitler-Behauptung

Zur Einordnung: In Hitlers-Staat gab es eine massive Verfolgung von Kommunisten, Gewerkschaftern und Sozialdemokraten, die auch in Konzentrationslager inhaftiert wurden. Derweil waren viele Firmen, darunter zahlreiche Familienunternehmen, an den Verbrechen der Nazis beteiligt und profitierten vom System. RTL-Politikchef Nikolaus Blome konfrontierte Weidel im RTL-„Nachtjournal“ mit diesem Widerspruch.

Hitler habe „noch nicht einmal die deutsche Rüstungsindustrie verstaatlicht“, erinnerte er sie. Wieso seien die wenigen Verstaatlichungen, die es in der NS-Anfangszeit gab, wichtiger zu gewichten „als den rechtsextremen Rassenwahn, der in den Holocaust führte“, wollte Blome wissen. „Meinen Sie das ernst?“

AfD-Chefin setzt bei RTL NS-Zeit mit Gegenwart gleich

Weidel aber wich kein bisschen von ihrer These ab. Für sie als Ökonomin sei „völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war“. Es sei der „größte Erfolg“ nach 1945 gewesen, Hitler „als antisemitischen Sozialisten als rechts zu bezeichnen“. Dann drehte sie so richtig auf – und setzte die Bundesrepublik mit der NS-Zeit gleich: „Adolf Hitler war ein Linker, mit den gleichen Methoden wie heute. Mit Gleichschaltung von Medien, Einschränkung der Meinungsbildung und sonstigen Verboten und Ausgrenzung von anderen Meinungen.“

Weitere interessante Nachrichten für dich:

Zuletzt behauptete Weidel noch, dass der Antisemitismus immer links sei. Obwohl Hitler und die Nazis ihren Judenhass mit einem pseudo biologisch-wissenschaftlichen Rassenwahn begründeten.