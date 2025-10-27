Weidel bald in Washington? Trump-Frau lädt AfD-Chefin ein

Geht es für Alice Weidel bald nach Washington? Eine Abgeordnete aus der Partei von Donald Trump hat sie in den US-Kongress eingeladen. Eine Antwort der AfD-Chefin ließ nicht lange auf sich warten, sie reagierte prompt.

Reist Alice Weidel bald in die USA?

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kontakte zwischen den Republikanern und der AfD. Manche von ihnen, darunter auch Co-Chef Tino Chrupalla, reisten Ende Januar sogar zur Amtseinführung von Donald Trump in die USA. Jetzt könnte auch Alice Weidel nachziehen und einen Trip nach Washington planen.

Die Politikerin Anna Paulina Luna der Trump-nahen Republikaner hat die Parteichefin nämlich in die Vereinigten Staaten eingeladen. „Bitte ziehen Sie in Erwägung, mit einer Delegation Ihrer AfD-Mitglieder nach Washington D. C. zu kommen“, schrieb die Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses am Sonntag (26. Oktober) auf der Plattform X. „Ich würde Sie gerne zusammen mit einigen anderen Kongressabgeordneten empfangen.“

AfD-Chefin antwortet Trump-Vertrauter

Weidel hat bereits auf den Post von Luna geantwortet und ist von einer Reise nach Washington nicht abgeneigt. Sie schreibt darunter auf Englisch: „Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich werde Sie kontaktieren, um zu besprechen, wie wir das möglich machen können.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD Kontakt zu Trump-Vertrauten hat. Der Tech-Milliardär und ehemalige Freund des Präsidenten, Elon Musk, führte Anfang Januar eine Online-Debatte mit Weidel auf seiner Plattform X. Im Februar kritisierte Trumps Vize JD Vance bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz die „Brandmauer“ gegen Parteien wie die AfD.