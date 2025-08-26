Alice Weidel geht auf Abstand zu ganz rechten Ansichten in der AfD – „Inakzeptabel“

Das private Lebensmodell von Alice Weidel scheint für viele nicht zusammenzupassen mit der Politik, die sie als AfD-Chefin vertritt. Das gilt insbesondere für ihre Partnerschaft mit einer Frau, die in Sri Lanka geboren wurde. Nun geht sie etwas aufs Distanz zu ganz rechten Ansichten in ihrer Partei.

+++ Auch spannend: AfD geht enormes Risiko ein – es könnte das Parteiverbot richtig ins Rollen bringen +++

Alice Weidel distanziert sich von völkischen Ansichten in der AfD

Wie völkisch-nationalistisch oder gar rassistisch tickt die AfD? Ein Teil des Parteimilieus hat schon Probleme damit, wenn Käsehersteller Milram dunkelhäutige Personen auf Packungen darstellt. Dabei lebt Parteichefin mit einer Frau zusammen, die in Sri Lanka geboren wurde. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Im AfD-Umfeld wird immer wieder unterschieden zwischen echten, einheimischen Deutschen und „Passdeutschen“, als wäre die ethnische Abstammung entscheidend. Dabei kennt das Grundgesetz im Artikel 116 nur eine Definition: Deutscher ist, “wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt”. Foto: IMAGO/W2Art Alice Weidel musste sich nun in einem “Welt am Sonntag”-Interview erklären, wieso in der AfD von “Passdeutschen” die Rede ist. Sie rechtfertigte sich damit, dass es hierbei nur um Integrationsunwillige gehe, die kein Interesse zeigen, Deutsch zu lernen und den Sozialstaat ausnutzen. Oder auch um Islamisten, die ein Kalifat in Deutschland als Ziel verfolgen. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Dann wurde sie aber darauf angesprochen, dass die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum 2022 ablehnend von einer “passdeutschen Fußballnationalmannschaft” sprach. Dabei sind die Fußball-Stars doch Vorbilder für die Jugend.

Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Geht es dem extrem rechten Flügel der AfD also doch um Hautfarbe und Abstammung, egal wie integriert jemand ist? Nach wie vielen Generationen ist man ein “echter Deutscher”? Ahnenforschung wäre diesen Politikern zu empfehlen, denn praktisch in allen Stammbäumen der Deutschen finden sich früher oder später Migrationsgeschichten. Foto: IMAGO/Action Pictures Nun distanzierte sich Weidel von der Aussage ihrer Parteikollegin Baum im “Welt am Sonntag”-Interview: “Wenn man darauf rekurriert, dass man sich ein Foto anschaut, und dann sind da farbige Leute dabei, dann ist das eine Abstellung auf den Phänotypen und die Hautfarbe. Das halte ich für inakzeptabel.” Foto: IMAGO/Political-Moments Doch Baum ist kein Einzelfall. Selbst der Co-Chef der AfD, Tino Chrupalla, sagte in einem ZDF-Interview, dass es jene Deutsche gibt, “die vom Hause aus Abstammung haben als Deutscher” und diejenigen, die vom Grundgesetz abgeleitet “Passdeutsche” sind. Foto: IMAGO/Andreas Gora Somit entsteht das Bild vom deutschen Volk als Zwei-Klassen-Gesellschaft – jene mit “deutschen Genen” (Biodeutsche) und jene, die lediglich auch den Pass haben. Foto: IMAGO/Christian Ohde Für Menschen wie die Frau von Alice Weidel und möglicherweise auch für die Kinder des Paares würde es nach dieser Logik bedeuten, dass sie nur Deutsche zweiter Klasse werden könnten – über den Pass. Die Frage ist nun aber, wie verbreitet dieses Bild in der AfD ist. Foto: IMAGO/Andreas Franke

Weitere Nachrichten für dich: