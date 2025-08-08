Wehrpflicht-Zoff bei der SPD! Juso-Chef schlägt Alarm

Kommt die Wehrpflicht jetzt durch die Hintertür? Die CDU macht Druck, die SPD rudert und setzt dabei die Beziehung zu ihrer eigenen Jugendorganisation aufs Spiel. Ein Kompromiss wackelt, Juso-Chef Türmer schlägt Alarm.

In der vergangenen Woche kam es erneut zu Spannungen rund um den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Das Kanzleramt hielt seinen Vorschlag zur Wehrpflicht für nicht weitreichend genug. Obwohl das Verteidigungsministerium irritiert reagierte, einigte man sich auf einen Kompromiss. Doch der sorgt nun für neue Konflikte innerhalb der SPD.

Streit um SPD-Beschluss zur Wehrpflicht

Juso-Chef Philipp Türmer erinnerte Pistorius im „Spiegel“ an den Parteitagsbeschluss der SPD. Dort heißt es klar, man wolle ein „Modell der Freiwilligkeit“. Die SPD und ihre Jugendorganisation beschlossen, keine gesetzliche Grundlage für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht zu schaffen, bevor nicht alle freiwilligen Maßnahmen ausgeschöpft sind.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) forderte allerdings mehr Pflichtanteile im Gesetz. Er wollte die verpflichtende Musterung für junge Männer bereits 2027 starten lassen – ein Jahr früher als geplant. Laut „Spiegel“ einigte man sich schließlich auf diesen vorgezogenen Termin. Auch zur Wehrpflicht-Rückkehr sollte das Gesetz schärfer formuliert werden.

SPD unter Druck durch Union

Türmer warnt vor einer Hintertür für den allgemeinen Wehrdienst. Er fürchtet, die Union wolle die SPD zu weitreichenden Zugeständnissen drängen. CDU-Politiker Thomas Röwekamp sagte offen, die Union wolle „schon jetzt die Rückkehr zur alten Wehrpflicht in das Gesetz“ schreiben.

Für Türmer ist klar: Die SPD muss deutlich machen, dass sie keine gesetzlich aktivierbare Wehrpflicht plant. Er fordert Pistorius auf, dem klar entgegenzutreten. Die Debatte zeigt: Die Wehrpflicht bleibt ein Reizthema – besonders für die SPD, die in dieser Frage gespalten wirkt.

